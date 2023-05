Como esse atleta de Ironman se preparou com ajuda de Cannabis medicinal

Entre correr, nadar e pedalar, qual dessas práticas esportivas é mais desafiadora de se realizar em longa distância? Essas três modalidades compõem a famosa prova IronMan, a maior competição de triathlon do mundo. No dia 28 de maio, Jurerê Internacional, em Florianópolis, vai receber a prova que terá 80 vagas, sendo 40 no masculino e 40 no feminino, para o Campeonato Mundial nas distâncias de 3,8 km de natação, 180km de ciclismo e 42,2 km de corrida. Com um pouco mais de um mês para a competição, os atletas preparam a saúde física e mental para uma das provas mais desafiadoras do esporte.

Com limite para conclusão da prova de 17 horas - uma vez que os profissionais levam em média oito horas, enquanto os amadores cruzam a linha de chegada em média em 14 horas - há uma série de preparos físicos pré e durante a competição que devem ser realizados para ter uma boa performance no torneio. Fernando Paternostro, de 43 anos de idade, é triatleta e está se preparando para o IronMan de uma forma não convencional, com uma rotina de suplementos e complementação de Cannabis medicinal. Segundo ele, uma das grandes diferenças do uso de extrato vegetal de Cannabis para os medicamentos convencionais é a diminuição da ansiedade, que ajuda, inclusive, a seguir uma dieta nutricional com excelência e não comer por impulso. Outro ponto importante que ele cita é o aumento do sono rem e a velocidade de recuperação para o próximo treino.

“Minha preparação para o IronMan foi 100% com Cannabis medicinal. Junto com o extrato vegetal de Cannabis, o uso os suplementos nutricionais como Beta Alanina, Creatina e Whey para auxiliar na hora do treino. Com essa rotina me sinto com vontade de enfrentar a disputa, enquanto os outros competidores se sentem muito cansados”, afirma Paternostro. “Não podemos esquecer, inclusive, que para o uso de Cannabis medicinal, é primordial o indivíduo ser examinado por um profissional legalmente habilitado que possa prescrever o uso de produtos à base de canabidiol”, diz o atleta.

De acordo com Ricardo Goldfeder, nutricionista, especialista em Nutrição Funcional e Mestre em Atividade Física e Saúde, é raro ver atletas descansando semanas antes da prova. Os competidores treinam até o último segundo e muitas vezes acabam tendo desnutrição ou ficam doentes por conta da baixa imunidade. “A suplementação é fundamental para um esporte como o triathlon. Os três pilares para se dar bem no dia da prova é baseado em: treinar, descansar e ter uma alimentação saudável, junto com a suplementação adequada”, declara Goldfeder.

A suplementação é indispensável para esses atletas, uma vez que o gasto calórico é grande, tanto na fase de treino, quanto durante a prova. Diante disso, usar suplementos para imunidade, como o Imuno Swiss, proteção cardiovascular e metabolismo energético, como Omegavie Q10 e pré-treino para dar energia, força como o Beta Fusion da Cell Force, são essenciais para alcançar uma boa performance na competição. “Solicitar a ajuda de um especialista em dietas não se trata unicamente de perder peso, mas especialmente pode ser um grande aliado na melhoria da saúde e bem-estar. Por isso, é fundamental consultar um profissional especialista em nutrição para uma avaliação e elaboração de planos alimentares de acordo com os objetivos de cada paciente”, diz o especialista.

Suplementação Ironman

Beta Alanina - Suplemento indicado para atletas e pessoas que praticam atividades físicas que buscam melhorar a performance e diminuir a fadiga muscular, otimizando o tempo de recuperação. Como o Beta Fusion da Cell Force, um pré-treino composto por 5 aminoácidos, com destaque para a beta alanina, que garante disposição e retardo da fadiga durante o treino.

Glutamine Pure - Suplemento alimentar de glutamina em pó para saúde intestinal e manutenção da microbiota intestinal, além disso, fortalece o sistema imunológico e preserva a massa muscular.

Whey com Coenzima Q10 - O whey protein concentrado Cell Force possui um perfil nutricional completo. Com baixo teor de gorduras e carboidratos, rico em proteínas e o único que contém a coenzima Q10 em sua formulação.

Creatine Pure - Suplemento alimentar creatina monohidratada em pó para o aumento de energia e força, além disso, melhora a recuperação muscular, o foco e a atenção.

Cafeína - Atua como estimulante do sistema nervoso central, provocando efeitos como o aumento do estado de alerta, redução da sensação de fadiga e aumento da capacidade de realização de algumas tarefas. Como o Green melt, termogênico perfeito na mobilização de gordura, com ingredientes naturais em sua formulação, tais como o café verde, o extrato da laranja moro, spirulina, psyllium e 200mg de cafeína por porção.

Omegavie Q10 - Suplemento alimentar que protege a saúde cardiovascular e cerebral, renovando a energia e fortalecendo o sistema imunológico.

Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos, estas são opiniões de nutricionistas individuais, e não devem ser consideradas como opinião da Endogen. É fundamental consultar um profissional nutricionista para avaliar as condições de saúde e indicações de suplemento.

Extrato vegetal de Cannabis Full Spectrum - Atua no controle da ansiedade, auxilia na regulação do sono e também no alívio de sintomas como dor, inflamações e depressão.

Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos, não deve ser considerado como um substituto para a perícia médica. É fundamental consultar um médico especialista para orientação e prescrição de produtos de Cannabis medicinal.

