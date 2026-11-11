Gestão Sustentável: o que a COP31 exige das empresas brasileiras?

RESUMO ＋ A COP31, conferência da ONU sobre o clima realizada em Antália, na Turquia, pressiona empresas brasileiras a comprovar cortes de emissões, rastreabilidade e governança. O debate destaca exigências comerciais, adaptação a eventos extremos e maior rigor nos mercados de carbono. Riscos climáticos também afetam o acesso a financiamento e os custos de seguros.

O debate climático global aportou em Antália, na Turquia, despido de qualquer ingenuidade diplomática.

A trigésima primeira Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima (COP31) marca um divisor de águas simbólico e operacional: ao completar uma década do Acordo de Paris, o encontro escancara que a fase dos grandes compromissos aspiracionais ficou para trás.

O que se exige agora é maturidade na implementação, contabilidade rigorosa dos cortes de emissões e resposta a uma pergunta incontornável: como proteger a resiliência das sociedades e dos negócios em um cenário de riscos físicos agudos e profundas transformações no comércio global?

O Brasil diante das cobranças da COP31

Para o Brasil, o reflexo é imediato e desafiador.

Se na conferência de Belém o País desfrutou da posição privilegiada de anfitrião, capitalizando atenções em torno da bioeconomia, do financiamento para conservação de florestas tropicais e do potencial das soluções baseadas na natureza, na Turquia a régua de avaliação mudou.

O mercado internacional já não se contenta com a narrativa das nossas vantagens comparativas naturais; a cobrança agora recai sobre a capacidade de transformar essa vocação em vantagens competitivas estruturadas, respaldadas por métricas auditáveis e governança sólida.

Rastreabilidade e regras de carbono no comércio exterior

Essa virada afeta o setor empresarial brasileiro em ao menos três frentes estratégicas. A primeira delas é o alinhamento regulatório e comercial.

O clima se consolidou como parte do eixo central da política industrial e do comércio exterior.

Instrumentos como os mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, a exigência de diligência socioambiental em cadeias de suprimentos e as regras para barrar produtos vinculados ao desmatamento são parte da realidade cotidiana.

Na agenda da COP31, a harmonização metodológica e a comparabilidade entre sistemas de reporte e precificação de carbono ganham contornos decisivos.

Para os exportadores nacionais, do agronegócio à indústria de base, a rastreabilidade ponta a ponta e a intensidade de carbono do produto final deixam de ser diferenciais de marketing e passam a ditar o acesso aos mercados mais nobres e remuneradores.

Adaptação climática e continuidade dos negócios

A segunda frente é a urgência da adaptação e gestão dos riscos físicos. Por muitos anos, a discussão corporativa em torno do clima manteve-se focada na mitigação.

Contudo, os eventos climáticos extremos evidenciam que a adaptação é uma questão de continuidade dos negócios.

O debate em torno do financiamento e da resiliência climática na COP31 reflete uma realidade palpável nos demonstrativos financeiros: o custo de reconstruir operações ou arcar com perdas de colheitas e interrupções em cadeias de valor tornou-se insustentável sem planejamento preventivo e alocação de capital em infraestrutura resiliente.

Mercados de carbono, financiamento e risco climático

Por fim, há o reposicionamento dos mercados de capitais e dos instrumentos de carbono.

As discussões sobre a integridade das regras do Artigo 6 e a consolidação de mercados regulados afunilam o espaço para créditos de carbono de baixa qualidade e promessas desprovidas de respaldo científico.

O mercado financeiro, pressionado por padrões mais rigorosos de transparência contábil, tende a diferenciar o custo de capital com base na vulnerabilidade climática das companhias.

Empresas que encaram a sustentabilidade como uma lista de tarefas burocráticas ou uma estratégia pontual de relações públicas enfrentarão maior escassez de recursos e seguros progressivamente mais onerosos.

Em contrapartida, aquelas que integram o risco climático ao seu apetite de risco corporativo, ao planejamento de investimentos e à governança estratégica encontram uma avenida expressiva de atração de liquidez e investimentos em transição.

O que a COP31 exige do planejamento empresarial

A principal mensagem que ecoa de Antália para o mundo empresarial não é sobre novos tratados ou declarações de princípios, mas sobre coerência e execução.

A transição para uma economia de baixo carbono segue seu curso de forma inexorável, impulsionada por forças econômicas, avanços tecnológicos e imperativos físicos que superam eventuais oscilações geopolíticas.

Para a liderança empresarial brasileira, isso significa que as resoluções da COP31 devem ser lidas como um roteiro prático para a revisão dos planos de negócio em busca de resiliência operacional.