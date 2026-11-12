Cinema movido a energia solar percorre o Nordeste em ação sustentável

ESUMO ＋

A empresa AXIA Energia lança no dia 4 de novembro o Cine Energia, projeto de cinema sustentável movido a energia solar para 42 municípios do Nordeste. A ação exibirá curtas-metragens gratuitos ao ar livre em uma van adaptada com estação de ciências e tecnologia. As sessões começam em São João do Piauí e percorrerão seis estados até 2027.

A AXIA Energia vai promover no Nordeste o Cine Energia, um cinema sustentável que funciona com energia solar, com foco nos municípios que receberão os novos ativos em desenvolvimento na região.

O cinema exibirá gratuitamente curtas-metragens ao ar livre. O acesso será livre para todas as idades e a ação também prevê pipoca e vivência na estação de ciências, artes e tecnologia “O Futuro está em nossas mãos”.

O projeto contempla 42 municípios de seis estados:

Piauí,

Maranhão,

Ceará,

Pernambuco,

Alagoas

Bahia.

O lançamento será entre novembro e dezembro, em 23 cidades, e continua em 2027. A primeira sessão acontece em São João do Piauí (PI), no dia 4 de novembro.

Srão exibidos curtas de animação e aventura, com histórias diversas sobre cultura popular, inclusão, diversidade, temáticas indígenas, meio ambiente e o universo da infância.

Confira aqui a programação completa.

No primeiro semestre de 2027, o projeto continua a temporada com circulação em mais 19 cidades, a serem definidas, de Pernambuco, Alagoas e Bahia.

A diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Marcia Massotti, explica que a escolha do Nordeste reflete a presença da companhia na região por meio dos ativos em operação e novos investimentos.

O Cine Energia

O cinema móvel funciona em uma van adaptada com placas fotovoltaicas no teto. A parte de carga do veículo transporta todos os equipamentos: tela de projeção, projetor de LED, sistema de som completo, cadeiras e bancos.

O espaço também acomoda o sistema de geração de energia solar como as baterias, o controlador de carga e o inversor, além de um monitor com som acoplado.

Depois da montagem do cinema, o local se transforma na estação de ciências, artes e tecnologia “O Futuro está em nossas mãos”.

Decorada com temática ambiental, luzes coloridas, laser e infográficos, surpreende o público com experiências sensoriais e lúdicas que ensinam sobre sustentabilidade e energias renováveis. Uma vivência única que acontece durante a sessão de cinema.

O Cine Energia, cinema que percorre o Brasil, conecta pessoas e transforma histórias, é uma parceria entre a AXIA Energia e a Brazucah Produções.

A empresa é a mesma produtora do CineSolar, o primeiro cinema itinerante do país movido a energia solar. Nas cidades, conta com a parceria das Prefeituras Municipais e entidades locais.

“O Cine Energia é um cinema que, além de propiciar o contato com a sétima arte, também possibilita que as pessoas tenham acesso a temas como ciências, tecnologia e artes através da nossa estação, que é um evento à parte. O projeto vai além de exibir filmes, com a proposta de unir ainda sustentabilidade e energia renovável. As crianças e adultos se divertem e aprendem”, diz Cynthia Alario, idealizadora do Cine Energia.

O projeto se alinha a 10 dos 17 ODS e tem como principais objetivos democratizar o acesso ao cinema, promover a inclusão social, ações e práticas sustentáveis, difundir as tecnologias renováveis e a geração de energia solar, tudo isso somado à divulgação de produções audiovisuais nacionais com alegria e atividades lúdicas para o Brasil profundo.