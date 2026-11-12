Cinema movido a energia solar percorre o Nordeste em ação sustentável

Projeto Cine Energia utiliza van equipada com placas solares para levar sessões gratuitas de cinema e educação ambiental a comunidades do Nordeste
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h00.
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A AXIA Energia vai promover no Nordeste o Cine Energia, um cinema sustentável que funciona com energia solar, com foco nos municípios que receberão os novos ativos em desenvolvimento na região.
O cinema exibirá gratuitamente curtas-metragens ao ar livre. O acesso será livre para todas as idades e a ação também prevê pipoca e vivência na estação de ciências, artes e tecnologia “O Futuro está em nossas mãos”.
O projeto contempla 42 municípios de seis estados:
O lançamento será entre novembro e dezembro, em 23 cidades, e continua em 2027. A primeira sessão acontece em São João do Piauí (PI), no dia 4 de novembro.
Srão exibidos curtas de animação e aventura, com histórias diversas sobre cultura popular, inclusão, diversidade, temáticas indígenas, meio ambiente e o universo da infância.
Confira aqui a programação completa.
No primeiro semestre de 2027, o projeto continua a temporada com circulação em mais 19 cidades, a serem definidas, de Pernambuco, Alagoas e Bahia.
A diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Marcia Massotti, explica que a escolha do Nordeste reflete a presença da companhia na região por meio dos ativos em operação e novos investimentos.
O cinema móvel funciona em uma van adaptada com placas fotovoltaicas no teto. A parte de carga do veículo transporta todos os equipamentos: tela de projeção, projetor de LED, sistema de som completo, cadeiras e bancos.
O espaço também acomoda o sistema de geração de energia solar como as baterias, o controlador de carga e o inversor, além de um monitor com som acoplado.
Depois da montagem do cinema, o local se transforma na estação de ciências, artes e tecnologia “O Futuro está em nossas mãos”.
Decorada com temática ambiental, luzes coloridas, laser e infográficos, surpreende o público com experiências sensoriais e lúdicas que ensinam sobre sustentabilidade e energias renováveis. Uma vivência única que acontece durante a sessão de cinema.
O Cine Energia, cinema que percorre o Brasil, conecta pessoas e transforma histórias, é uma parceria entre a AXIA Energia e a Brazucah Produções.
A empresa é a mesma produtora do CineSolar, o primeiro cinema itinerante do país movido a energia solar. Nas cidades, conta com a parceria das Prefeituras Municipais e entidades locais.
“O Cine Energia é um cinema que, além de propiciar o contato com a sétima arte, também possibilita que as pessoas tenham acesso a temas como ciências, tecnologia e artes através da nossa estação, que é um evento à parte. O projeto vai além de exibir filmes, com a proposta de unir ainda sustentabilidade e energia renovável. As crianças e adultos se divertem e aprendem”, diz Cynthia Alario, idealizadora do Cine Energia.
O projeto se alinha a 10 dos 17 ODS e tem como principais objetivos democratizar o acesso ao cinema, promover a inclusão social, ações e práticas sustentáveis, difundir as tecnologias renováveis e a geração de energia solar, tudo isso somado à divulgação de produções audiovisuais nacionais com alegria e atividades lúdicas para o Brasil profundo.
O Cine Energia é um cinema sustentável e itinerante que funciona com energia solar e exibe curtas-metragens gratuitos ao ar livre. O projeto é fruto de uma parceria entre a empresa AXIA Energia e a produtora Brazucah Produções.
O projeto contemplará 42 municípios em seis estados do Nordeste: Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia. A programação começa em São João do Piauí em 4 de novembro, passando por 23 cidades em 2026 e mais 19 municípios em 2027.
O cinema funciona em uma van adaptada com placas fotovoltaicas no teto que transporta tela de projeção, projetor de LED, sistema de som, cadeiras e bancos. O veículo também acomoda baterias, controlador de carga, inversor e monitor acoplado para gerar a própria eletricidade.
Segundo a diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Marcia Massotti, a escolha da região reflete a presença da companhia no Nordeste por meio dos seus ativos em operação e de novos investimentos em desenvolvimento.
A iniciativa busca democratizar o acesso ao cinema, promover a inclusão social e difundir práticas sustentáveis e energias renováveis por meio de produções audiovisuais brasileiras. De acordo com a idealizadora do Cine Energia, Cynthia Alario, o projeto une cultura, sustentabilidade e vivência científica para crianças e adultos.