De Salvador ao Norte: Lighthouse aposta em startups fora do eixo tradicional

RESUMO ＋ A Lighthouse Investimentos, gestora de capital empreendedor sediada em Salvador, ampliou em 2025 sua atuação para a Amazônia Ocidental e o Amapá com o LH North Tech Capital Semente. A empresa investe em startups fora dos polos tradicionais e reúne um portfólio com previsão de superar R$ 1 bilhão em GMV no ano.

O mercado de Venture Capital (Capital Empreendedor) brasileiro só existe no Sudeste? A história diz que não. Startups como JusBrasil, Trackfy, Neurotech e muitas outras nasceram no nordeste e atraíram muitos investidores internacionais.

Se o potencial existe, por que não existem fundos regionais relevantes? A partir deste questionamento, a Lighthouse Investimentos, em Salvador e há dez anos atrás, decidiu aproximar o capital empreendedor de startups criadas em regiões com baixa liquidez.

Hoje, a gestora reúne um portfólio de empresas com previsão de fechar o ano com GMV superior a R$1 bilhão.

Como ela chegou aqui? A trajetória da começou pelo entendimento de quantas startups promissoras deixavam de receber investimentos simplesmente porque estavam fora do radar dos fundos.

"Olhávamos para o Nordeste e víamos empreendedores muito bons construindo empresas, mas eles estavam frequentemente distantes dos canais pelos quais o capital circulava. Não fazia sentido acreditar que o talento estivesse concentrado em São Paulo. O que estava concentrado era o acesso", conta Alexandre Darzé, sócio da Lighthouse.

A estratégia de investimento no Nordeste

Era necessário acompanhar de perto os ambientes onde essas empresas surgiam, conviver e conhecer seus fundadores e entender os desafios que enfrentavam. Assim, a Lighthouse passou a construir uma rede de relacionamento com hubs, aceleradoras, universidades, instituições de pesquisa e organizações públicas e privadas para identificar startups ainda em estágio inicial.

Nesse processo, assumiu a implantação e a administração do Hub Salvador, em uma parceria público-privada que durou cinco anos.

A empresa também investiu na Elephant, rede de espaços de inovação e coworking em cidades como Belém, Fortaleza e Natal.

A participação acionária e a parceria com outros hubs se consolidou ainda com uma extensa agenda de eventos e presença física dos sócios. O PitchWeek, por exemplo, é um evento regional que, junto com ambientes de inovação como o Porto Digital, Ninna Hub, Hubine, Senai Cimatec, entre outros parceiros.

“A gente costuma brincar que é preciso estar com a ‘barriga no balcão’. Você não conhece uma região olhando uma planilha ou recebendo um pitch quando a empresa já está pronta para captar. Precisa estar ali, ouvir as conversas, conhecer quem está começando, quem trabalhou com quem e acompanhar essas pessoas ao longo do tempo”, afirma Gustavo Menezes, sócio da Lighthouse.

Para Menezes, acompanhar a trajetória dos empreendedores, conhecer suas referências profissionais e observar como enfrentam dificuldades tornou-se uma maneira de reunir informações que dificilmente aparecem em uma apresentação de negócios.

Case Trackfy ajuda a mostrar como essa rede funcionava

Antes de investir na startup baiana, a Lighthouse chegou ao fundador Túlio Cerviño por caminhos diferentes: outros empreendedores já o conheciam, um empresário próximo da gestora havia investido na companhia e novas referências surgiram das relações construídas no ambiente empresarial local.

“Nenhuma recomendação, isoladamente, decidiu o investimento, mas várias delas começaram a formar um retrato que dificilmente seria obtido apenas pelos números”, completa Darzé. Mais tarde, a Trackfy seria incorporada pela saudita WakeCap, levando uma tecnologia desenvolvida na Bahia para uma estrutura internacional.

Os primeiros anos, porém, ainda eram de experimentação, e as respostas começaram a aparecer à medida que algumas das empresas acompanhadas pela Lighthouse ganharam escala.

A expansão para o Norte

Em 2025, veio o LH North Tech Capital Semente, voltado a empresas early stage da Amazônia Ocidental e do Amapá. A lógica se manteve: atuar em regiões com menor disponibilidade de capital para novos negócios e formar alianças com organizações locais, ampliando as oportunidades de investimento e crescimento para empresas de tecnologia.

Os dois veículos foram estruturados para receber recursos de empresas beneficiadas pela Lei de Informática, que possuem obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). O modelo busca conciliar o potencial de retorno financeiro dos investimentos com mecanismos de prestação de contas relacionados às exigências da legislação.

Segundo Flavio Marinho, sócio da Lighthouse, a expansão para o Norte representa a continuidade da estratégia que deu origem à Lighthouse.

“Objetivamos ampliar nosso modelo de atuação para uma estrutura maior, mas com o mesmo modelo de proximidade que marcou nossa origem. E a expansão para o Norte é um exemplo, pois segue a nossa tese de acreditar que a origem de um empreendedor não deveria determinar o tamanho da oportunidade que ele terá”.