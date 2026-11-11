Plantah e Semear Sustentabilidade unem tecnologia e logística reversa em gestão de resíduos

A startup brasileira Plantah, rede social de impacto socioambiental, acaba de ampliar sua atuação na economia circular por meio de uma parceria com a Semear Sustentabilidade, empresa paraibana especializada em gestão de resíduos e logística reversa.

A iniciativa integra a operação da Semear ao ecossistema digital do Plantah, permitindo que moradores das regiões atendidas solicitem a coleta de resíduos diretamente pelo aplicativo. Por trás dessa experiência, uma estrutura de gestão oferece às equipes operacionais ferramentas para organizar solicitações, planejar coletas e acompanhar o encaminhamento dos materiais.

Com sede em João Pessoa, a Semear vem se destacando no setor. Somente entre janeiro e agosto de 2026, a empresa processou e destinou adequadamente 135 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, fortalecendo a economia circular e a atuação de cooperativas e parceiros locais.

Da coleta ao impacto mensurável

Mais do que digitalizar solicitações, a parceria representa um avanço na proposta do Plantah de democratizar o acesso à tecnologia de impacto.

A próxima etapa prevê transformar os dados das operações em indicadores ambientais, relatórios automatizados e resultados associados ao perfil de cada participante. Assim, quem solicita uma coleta poderá acompanhar sua contribuição para a economia circular e construir um histórico permanente de impacto dentro da rede social.

A proposta é conectar três dimensões que tradicionalmente operam separadas: a participação da sociedade, a gestão operacional dos resíduos e a mensuração dos resultados socioambientais.

Tecnologia brasileira para ampliar a economia circular

O modelo desenvolvido pelo Plantah não se limita aos resíduos eletroeletrônicos. A infraestrutura pode atender cooperativas, empresas de logística reversa, operadores de reciclagem e iniciativas de diferentes cadeias de materiais.

Em um momento em que o Brasil amplia seus canais de descarte, com iniciativas como a parceria entre Correios e Circulare, da Circular Brain, para recebimento de eletrônicos usados, o Plantah aposta em uma camada complementar de inovação: transformar cada participação em dados, engajamento e impacto reconhecido.

A ambição é permitir que organizações de diferentes portes utilizem a mesma infraestrutura tecnológica para organizar operações, fortalecer o relacionamento com participantes e demonstrar resultados.

Com essa iniciativa, Plantah e Semear mostram como a inovação brasileira pode aproximar tecnologia, sustentabilidade e inclusão, tornando a logística reversa mais acessível, conectada e mensurável.

O Plantah está aberto a novas parcerias com cooperativas, empresas de reciclagem e organizações de impacto socioambiental interessadas em digitalizar suas operações e integrar seus resultados a uma rede social dedicada à transformação socioambiental.