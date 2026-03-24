Gestão de eventos: o método por trás dos palcos que atraem milhões

Por Filipe Ratz*

Todo mundo enxerga o show. Quase ninguém percebe o que sustenta a experiência de verdade, a engrenagem invisível de planejamento, território, parceiros, recursos e tomada de decisão.

É justamente aí que um grande evento nasce, não apenas de um momento de inspiração, embora ele também exista, mas com muito mais.

É um método que se constrói com repetição, disciplina e escuta atenta do mercado, do público, da cidade e de quem faz acontecer.

A complexidade por trás dos milhões de espectadores

Aprendi isso na prática em projetos de grande escala, como o São João do Reencontro, que já passou por dezenas de municípios e reuniu milhões de pessoas ao longo de dois anos.

Esta é uma festa que se estende por mais de quarenta, às vezes até sessenta dias, atravessando junho e julho. No Carnaval, em iniciativas como o bloco SeráQAbre?, a lógica é semelhante.

Também vivi essa complexidade em experiências como o Liberatum Brasil, festival global de diplomacia cultural realizado em Salvador.

O evento teve destaque para a contribuição afro-brasileira e presença de nomes como Viola Davis, Angela Basset, Taís Araújo e Alcione.

A coordenação de um ecossistema vivo

Quando o público chega à casa dos milhões, você não está mais fazendo um evento. Você está coordenando um ecossistema vivo.

Nesse contexto, cada detalhe precisa funcionar junto para sustentar a energia da rua e a segurança de quem participa.

É justamente nesse nível de escala que surge um ponto que muita gente ainda subestima: a gestão de grandes eventos não se constrói apenas com criatividade, mas com clareza.

Clareza de propósito, de prioridade e de limite. Toda escolha tem custo, toda decisão tem consequência.

Quanto maior o evento, mais importante é decidir cedo o que entra e o que não entra, o que é essencial e o que é apenas desejo.

Fluidez para o público nasce de previsibilidade nos bastidores.

Calendário é estratégia: eventos gratuitos mudaram o jogo

Nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, a forma de consumir eventos mudou e a oferta de festas públicas e gratuitas cresceu muito no Brasil.

Isso não é um problema, é um novo cenário. E cenários novos pedem decisões novas, com mais clareza sobre a proposta e menos dependência de fórmulas antigas.

Nesse ambiente, o poder público pode ser um grande aliado para ampliar acesso e fortalecer a cultura local.

Para quem atua na produção de eventos, a chave é tratar o calendário como um tabuleiro, mapeando datas fortes.

É preciso desenhar um formato que tenha um motivo claro para existir, seja por curadoria, experiência ou proposta artística.

Quando muita coisa boa acontece em sequência, as pessoas naturalmente escolhem, o que é um convite para se reinventar.

Escala se resolve com território, não com heroísmo

Projeto grande não se administra no braço. Ele se administra com desenho. Quando você opera em muitas cidades, a distância vira parte do briefing.

A cidade mais distante pode estar a centenas de quilômetros da capital, e o time pode rodar milhares de quilômetros para dar conta da operação.

Por isso, o que separa um evento grande de um evento gigante é a capacidade de transformar complexidade em método.

Na prática, isso passa por criar um modelo de gestão que combine núcleo de direção com lideranças regionais.

Em projetos como o São João, a parceria com prefeituras faz parte do motor.

Quando a realização acontece como co-realização, com eventos regionais, a entrega ganha capilaridade, estrutura e legitimidade.

Recurso não é aprovação, é esteira

Um aprendizado que evita frustração é simples: ter um projeto aprovado em leis de incentivo não garante que ele vai acontecer.

A execução ainda depende de patrocinadores, de estratégia de captação e de uma operação comercial consistente.

Existe uma estatística recorrente de que menos de vinte e cinco por cento dos projetos aprovados nas leis federais conseguem captação mínima para execução.

Hoje, a gestão de grandes eventos exige unir duas competências: ser técnico, para executar com segurança, e ser comercial, para viabilizar parcerias.

Isso porque o poder público muitas vezes atua como o maior concorrente do produtor ao realizar grandes festas gratuitas.

Quando o recurso vem por lei, a régua é alta. Prestação de contas e cuidado com governança deixam de ser burocracia e viram parte do projeto.

Quem entende isso cedo consegue planejar melhor e proteger o que realmente importa: a entrega.

Multidão é consequência, experiência é causa

Quando uma cidade pequena recebe um volume de público que ultrapassa sua população, o que define sucesso não é só a atração principal.

É a jornada. É acesso, circulação, comunicação, cuidado e segurança, tudo pensado como uma experiência contínua.

O grande evento que fica na memória é o que entende que gente não é número.

É afeto, pertencimento e uma experiência do público bem desenhada, do primeiro aviso no WhatsApp ao último minuto.

No fim, construir um grande evento é construir confiança.

Quando essa confiança existe, o palco vira consequência e os bastidores viram legado.

*Filipe Ratz é CEO e fundador da Pira. Com mais de 15 anos de experiência em comunicação, estratégias digitais e ações de impacto, atua na criação de projetos que conectam marcas à cultura e às comunidades.