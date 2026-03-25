Evento em SP discutirá inovação, nova economia e transição sustentável  

São Paulo receberá entre os dias 6 e 7 de maio, a 3ª edição do Horizons – Inovabilidade em Ação. Realizado no Hub Green Sampa, em Pinheiros, o evento tem o objetivo de conectar inovação, negócios e sustentabilidade, com a programação majoritariamente voltada para o tema “Inovabilidade”.

O encontro reunirá lideranças do setor público, empresas, investidores, startups e especialistas para discutir soluções práticas para os desafios da transformação econômica e ambiental em curso.

A participação é gratuita mediante inscrição,

Serão mais de 80 palestrantes e cerca de 70 empresas,

Três arenas temáticas: energia, natureza e finanças,

Espaço para conectar startups a investidores.

O Horizons discutirá como empresas e cidades podem prosperar na nova economia da transição. A programação combina arenas temáticas, debates aplicados, mesas redondas e experiências interativas voltadas à construção de soluções concretas para a transição econômica, energética e ambiental.

Inovabilidade: inovação que se sustenta no tempo

A edição de 2026 é ancorada no conceito de “Inovabilidade”, que orienta a curadoria do evento.

Inovabilidade é a capacidade de transformar sustentabilidade em estratégia e execução — inovando dentro dos limites do planeta. O conceito reflete o desafio enfrentado por empresas e governos que precisam manter competitividade e relevância em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, econômicas e regulatórias.

Especialistas internacionais participam da programação

A edição de 2026 contará com a participação de especialistas brasileiros e internacionais ligados às agendas de inovação, transição econômica e sustentabilidade.

Executivos e especialistas de instituições como Banco Votorantim, B3, Citrosuco, Embraer, Sabesp, Accenture, Volkswagen Caminhoes e Onibus, Saint Gobain, USP, CESAN, ERM e Secovi-SP também participam das discussões.