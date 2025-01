ElevenTickets bate recorde e comercializa mais de 10 milhões de ingressos em 2024

Referência no fornecimento de tecnologias integradas para vendas de ingressos, e-commerce, gestão de consumo, gestão de sócios e controle de acessos, a ElevenTickets Imply é uma plataforma desenvolvida pela Imply Tecnologia, holding brasileira com presença em mais de 125 países, sendo uma de suas principais soluções tecnológicas no segmento de gestão de eventos.

Consolidando sua liderança no mercado com números recordes e avanços tecnológicos, a plataforma processou 10 milhões de ingressos e gerenciou milhares de eventos esportivos e culturais, redefinindo experiências para gestores e público.

Com 31% de participação no mercado da Série A do Campeonato Brasileiro e prestando serviços para mais de 1.800 eventos culturais e atrações premium, os resultados comprovam o impacto da plataforma na personalização de experiências e na otimização de operações.

No mercado esportivo, a ElevenTickets Imply foi peça-chave no sucesso de 424 jogos realizados em 18 campeonatos, atendendo a 19 clubes e seleções. Entre os grandes destaques, está o recorde de renda em jogos no Brasil, com R$15,7 milhões gerados na Final da Copa do Brasil, que teve um público de 61.305.

“A tecnologia também demonstrou sua eficiência ao atingir picos operacionais, processando até 3,8 mil tickets por minuto em eventos de alta demanda, além de controlar acessos em 18 estádios, seis deles com reconhecimento facial”, comenta Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.

Parcerias de longa data com clubes como Sport Club do Recife, Flamengo e Grêmio reforçam a confiança do mercado na ElevenTickets Imply. Marcos Senna, Diretor de Marketing do Clube de Regatas do Flamengo e Victor Grunberg, Vice-Presidente do Sport Club Internacional destacam a confiança que depositam na Imply há anos. “Desde 2017, a tecnologia tem nos ajudado com soluções para conhecer e realizar interações com o público de forma mais eficiente”, comenta Marcos. Para Victor, “o hub desenvolvido em parceria com a Imply vem para revolucionar a relação do Internacional com seus torcedores e sócios, com conteúdo, informação, tecnologia e facilidade”.

No setor cultural, a atuação da plataforma foi igualmente transformadora. A Oktoberfest de Blumenau registrou público recorde de 579.222 visitantes e um lucro histórico de R$9,6 milhões, representando um crescimento de 59,68% em relação a 2023. Além disso, eventos como o Natal Luz de Gramado, o Festival de Cinema de Gramado e a Expointer também contaram com as soluções integradas da ElevenTickets Imply.

De acordo com Guilherme Guenther, diretor geral da Oktoberfest de Blumenau, houve um aumento exponencial de 100 mil pessoas em relação ao ano anterior.

“A Imply entregou mais uma excelente operação, com venda de ingressos, controle de acessos com reconhecimento facial, cashless e equipes de operação dedicadas. Este ano tivemos como grandes novidades o reconhecimento facial e a venda de produtos licenciados e isso tudo fez parte dos resultados alcançados”, comenta o executivo.

A tecnologia ainda foi destaque em atrações turísticas renomadas, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Maracanã Tour, e introduziu inovações como o sistema de carteiras digitais, utilizado pelos torcedores do Ceisc União Corinthians para facilitar pagamentos e acessos. “Foi também a escolha de organizações como o SESC, que possui um acesso eficiente e seguro em 100% das academias e piscinas do Rio Grande do Sul”, complementa Tironi.

Pesquisas da McKinsey mostram que 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas e 76% se frustram quando isso não acontece. “A plataforma é customizada especificamente para as necessidades de cada negócio, ajudando a automatizar tarefas operacionais e economizar tempo. O abrangente conjunto de soluções, somados à confiabilidade, experiência e uma equipe dedicada, são comprovadamente um divisor de águas para os clientes e consumidores”, fala o CEO.

Na visão de Tironi, o ano de 2024 marcou uma jornada extraordinária para a ElevenTickets Imply, consolidando o compromisso em elevar a gestão de eventos e atrações a novos patamares.

“Ultrapassamos recordes, conectamos milhões de pessoas a experiências inesquecíveis e entregamos resultados surpreendentes aos nossos clientes e parceiros. À medida que olhamos para o futuro, estamos mais motivados do que nunca para continuar inovando. Acreditamos que a personalização e a transformação digital são os alicerces para a criação de experiências memoráveis e vamos aprimorar as tecnologias para continuarmos sendo referência no mercado”, conclui o executivo, que tem a projeção de fazer a empresa crescer 50% em 2025.