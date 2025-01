Festival de Verão de Salvador testa broche que bloqueia celular em caso de furto ou perda

Nos sete dias do Rock In Rio 2024, mais de 600 roubos de celular foram registrados. Com alto fluxo de pessoas e fatores de distração, como shows e ativações, os festivais são lugares propícios para este tipo de atividade criminosa.

O que falta para os participantes é algum tipo de dispositivo que garanta uma camada extra de segurança nestes casos. Pelo menos, é o que a TIM pretende testar. No Festival de Verão de Salvador, com a presença de 40 mil pessoas, a operadora distribuiu um broche que bloqueia o celular à distância.

O objetivo principal do 'pin' é reduzir os impactos para quem perde o aparelho ou é vítima de furto durante eventos do gênero.

“O TIM Block Pin é uma ação inédita, que alia segurança e praticidade e se encaixa no nosso compromisso de transformar – por meio da tecnologia – a experiência do público nos eventos musicais”, explica Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

Como o broche funciona no caso de roubos de celular?

O TIM Block Pin funciona em conjunto com um aplicativo. Basta fazer o download gratuito no celular a ser protegido e inserir dados básicos no app, que tem funcionalidade intuitiva e de fácil configuração.

Em poucos minutos o usuário consegue ativar a proteção e pode ficar tranquilo com o broche preso na roupa. Caso o smartphone registrado se afaste por aproximadamente 10 metros, ele será bloqueado automaticamente, impedindo o acesso à tela principal e aos aplicativos.

Como será a campanha que promove e testa o broche

A concepção e o plano de comunicação foram desenvolvidos pela agência BETC HAVAS em parceria com a produtora 20Dash. Durante o Festival de Salvador, a TIM fez uma espécie de “soft launch” da novidade.

O pin foi distribuído apenas em sorteios durante o festival. Os participantes acompanharam as mensagens no telão do estande da operadora e se inscreveram por meio de um QR Code para ganhar o broche.

Os resultados ainda estão sendo analisados. A expectativa da empresa é potencializar a novidade em grandes festas de Carnaval no próximo mês, contando, inclusive, com Ivete Sangalo, embaixadora da marca.

“O TIM Block Pin demonstra como a tecnologia, aliada à criatividade, pode transformar a experiência das pessoas em grandes eventos, como o Festival de Verão Salvador. Ao oferecer mais segurança no caso de roubos de celular ou de perda, essa inovação reforça o compromisso da TIM em proporcionar uma conectividade que une o útil ao agradável: segurança e diversão no mesmo bloco, permitindo que mais pessoas aproveitem o evento com mais tranquilidade”, conclui Otávio Schiavon, vice-presidente de criação, da BETC HAVAS.

