Geekonomy Drops: Apple omitiu hack em 128 milhões de iPhones

Em meio ao imbróglio judicial envolvendo o gigante da maçã e a Epic Games, empresa por trás do estrondoso Fortnite, surgiram fortes indícios que a Apple pode ter omitido uma falha de segurança em sua AppStore em 2015. Segundo e-mails apresentados à corte que avalia o processo, lideranças da Apple descobriram 2.500 aplicativos maliciosos em sua loja digital, e que chegaram a ser baixados 203 milhões de vezes por cerca de 128 milhões de usuários. A troca de mensagens falava sobre a logística para notificar os usuários afetados. Já é sabido que o Google, tanto no Android quanto em extensões de seu navegador Chrome, não costuma informar usuários sobre aplicações maliciosas baixadas por meio de suas plataformas. Agora sabemos que essa também é uma prática da Apple.

PlayStation prepara 25 novos títulos exclusivos...

A Sony confirmou que está desenvolvendo vários jogos exclusivos para o PS5. Mais da metade do esforço é dedicada a novas franquias e propriedades intelectuais. Seis meses após seu lançamento nos Estados Unidos, alguns dos principais jogos do console são também jogáveis na iteração anterior, o PS4, ou mesmo multiplataforma (como PC e os Xbox da Microsoft). Essa notícia vem para confortar os fãs e mostrar que o PS5 é um investimento no longo prazo e tem muito a oferecer nos próximos anos.

...enquanto busca atender à demanda pelo console novo

Cerca de 8 milhões de unidades do PS5 foram vendidas desde seu lançamento. Com isso, a Sony já o emplacou na lista de consoles que venderam mais rápido na história da indústria. A procura é tanta que está difícil conseguir encontrar e comprar. A empresa japonesa já se movimentou e prepara a produção de um modelo com novo projeto interno. A informação é do site Tom's Hardware e não foi confirmada pela Sony.

Steam no console?

Principal loja digital para jogos de PC, a Steam poderia chegar aos consoles nos próximos meses. O rumor partiu da gravação de um painel em que Gabe Newell, CEO da Valve, participou na Nova Zelândia. Numa resposta a um espectador do evento sobre essa possibilidade, ele disse que os consumidores "devem ter uma ideia a respeito até o final deste ano". Há uma série de limitações sobre o acervo da loja, que tem seu foco em jogos para PC, ainda que alguns títulos até sejam multiplataforma.

Imaginando o futuro próximo

O portal americano Polygon (em inglês) criou uma série de artigos e reportagens especiais em celebração à ficção científica e sua relação com a realidade. Com listas de livros recomendados, passando por análises de jogos e séries, há textos que valem muito a pena, como a evolução do gênero nos últimos dez anos, um tratado sobre a criação de sociedades alienígenas na ficção e o impacto das discussões sobre diversidade no tema.

