Foodservice: sim, vender menos pode ser mais estratégico

Foodservice pode se beneficiar de mais qualidade e menos vendas (Manuel Arias Duran/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15h00.
Por Ricardo Longa*
No setor de foodservice, a lógica parece simples: quanto mais pedidos, melhor. Restaurantes, bares e lanchonetes buscam crescer em volume, atender o máximo possível de clientes e aumentar seu faturamento diariamente.
Mas a experiência mostra que essa visão pode ser enganosa. Vender mais, sem o devido preparo, pode ser um atalho para comprometer a operação e a experiência do cliente.
Uma enxurrada de pedidos em pouco tempo pode sobrecarregar a cozinha, gerar atrasos, aumentar erros no preparo e, em muitos casos, levar a cancelamentos.
O que parecia um pico de vendas positivo acaba se tornando uma fonte de frustração — tanto para o consumidor, que não recebe bem o que pediu, quanto para o restaurante, que perde margem e reputação. É aí que entra a importância de pensar diferente:
Ao priorizar qualidade em vez de volume, os negócios conseguem organizar melhor sua logística, treinar equipes, garantir que cada pedido chegue dentro do prazo e com o padrão esperado.
Isso significa transformar cada entrega em uma oportunidade de fidelizar, em vez de apenas escoar pedidos sem consistência.
Tenho visto muitos restaurantes adotarem esse raciocínio: limitar pedidos em determinados horários, reduzir o cardápio para momentos de maior fluxo ou até desligar temporariamente o delivery quando a operação atinge o limite.
A decisão pode parecer contra intuitiva, mas ela protege a marca e fortalece o relacionamento com o cliente no longo prazo. Afinal, quem recebe bem hoje tende a voltar amanhã.
O desafio do setor de foodservice não é apenas vender mais, mas vender com inteligência. A busca por escala precisa vir acompanhada de consistência, previsibilidade e foco na experiência do cliente.
No fim das contas, crescimento sustentável é aquele que não abre mão da qualidade. E, muitas vezes, isso significa saber vender menos.
*Ricardo Longa é CEO da voa.delivery, hub logístico que leva inteligência para as operações de delivery. A startup já conta com mais de 2 milhões de entregas intermediadas com sucesso e mais de 2.500 restaurantes atendidos em todo o país.