FII Priority Summit discute desenvolvimento sustentável do Brasil e da América Latina

A América Latina e, sobretudo, o Brasil apresentam uma série de oportunidades atraentes e significativas para investidores que buscam crescimento e diversificação.

Inovações em áreas que vão desde finanças e tecnologia, até desenvolvimento sustentável e infraestrutura estão moldando o cenário da região. Entretanto, é necessário perseverança e resiliência empresarial para construir oportunidades e cultivar a confiança dos acionistas globais.

Este assunto foi o mote do painel “Which Innovations in latam will Cultivate Global Investor Confidence”, que ocorreu no Rio de Janeiro, durante o evento FII Priority Summit, evento organizado pelo Future Investment Initiative (FII) Institute, organização global sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita.

Eduardo Sirotsky Melzer, cofundador e CEO da eB Capital, foi um dos painelistas e destacou o potencial do país. “Há enormes oportunidades e elas são verdadeiramente fantásticas. O Brasil é um país cíclico, mas é preciso ter a habilidade de perseverar. Você precisa saber agir rapidamente nos seus negócios, mas, no fim das contas, será recompensador”, pontuou.

O CEO da eB Capital lembrou que, embora o continente latino americano, sobretudo o Brasil, tenha um enorme potencial de captação de recursos, apresenta entraves que precisam ser superados com dedicação constante.

“Compreendo que não seja uma tarefa simples operar por aqui. As nuances e peculiaridades do país tornam a entrada no mercado um desafio para os investidores. Mas nosso objetivo é servir como uma ponte, oferecendo a todos uma base sólida de credibilidade e qualidade de mercado. Reconhecemos a importância de possuir expertise no setor e, ao mesmo tempo, manter uma compreensão realista do mercado local. Eu acredito no Brasil”, completou.

A diversidade e a riqueza dos recursos naturais, aliadas ao potencial humano, tornam a América Latina um destino estratégico para investimentos de longo prazo, capazes de gerar retornos sustentáveis e significativos no futuro.

Participaram do debate líderes no cenário internacional de investimentos e desenvolvimento econômico, tais como Abdulrahman T. Bakir, diretor administrativo-américas do Ministério de Investimentos da Arábia Saudita (MISA), que trouxe perspectivas do Oriente Médio sobre o investimento na América Latina, e Hsia Hua Sheng, vice-presidente e diretor executivo do Banco da China (Brasil S.A.), que destacou a crescente influência da China na região.

Luciana Antonini Ribeiro, cofundadora da eB Capital, também participou do evento em plenária sobre como o G20 e a COP30 poderiam ajudar o mundo em uma nova ordem global. Em um contexto de desafios transnacionais cada vez mais urgentes, como a crescente crise climática, essas organizações emergem como pilares fundamentais para o progresso coletivo da região.

Esta foi a primeira vez que o FII Priority Summit realizou um evento na América Latina. O Rio foi escolhido por ser a capital do G20 e também por ser considerado um dos grandes centros urbanos do mundo e por ter foco global em sustentabilidade e ação climática. A cidade tem atraído empresas e investimentos internacionais através de políticas públicas para simplificar e melhorar o ambiente de negócios.

