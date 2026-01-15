Como pagamentos digitais podem gerar mais vendas no período de volta às aulas

No volta às aulas deste ano, os pagamentos digitais serão vitais para os resultados de vendas do varejo. É como Leandro Fiúza, CEO da SaqPay prevê a temporada.

A tese é fundamentada, é claro, no crescimento exponencial do Pix, que marcou R$ 16,7 trilhões em transações entre janeiro e novembro do ano passado.

O impacto da tecnologia poderá ser observado em papelarias, cursos livres e no pagamento de mensalidades escolares. Para varejistas de setores relacionados, vale a preparação para a utilização de pagamentos digitais, pois as famílias estão de olho nas vantagens.

“Quando o pagamento é simples, rápido e integrado, o lojista vende mais, recebe com agilidade e consegue focar no atendimento e no crescimento do negócio”, diz Leandro Fiúza.

Como a adoção de pagamentos digitais pode beneficiar as vendas na volta às aulas?

1. Agilidade no pagamento para acelerar as vendas

Em um período marcado por filas e grande fluxo de clientes, soluções como Pix, QR Code e links de pagamento permitem concluir compras de material escolar, matrículas e mensalidades em poucos segundos, tanto no balcão quanto no ambiente online.

2. Menos custos e mais fôlego no caixa

Pagamentos digitais reduzem ou eliminam taxas de cartão e garantem recebimento imediato. Para papelarias e instituições de ensino, isso representa maior liquidez justamente no momento de reforço de estoque e investimentos operacionais.

3. Cobranças recorrentes para reduzir atrasos

Mensalidades escolares, cursos e atividades extracurriculares se beneficiam de cobranças automatizadas, que diminuem atrasos, facilitam a gestão financeira e oferecem mais previsibilidade tanto para empresas quanto para famílias.

4. Integração entre canais físicos e digitais

Pais e responsáveis transitam entre o online e o presencial: pesquisam preços na internet, negociam pelo WhatsApp e finalizam a compra na loja, ou fazem o caminho inverso. Plataformas integradas permitem aceitar Pix, links de pagamento e QR Codes em todos esses canais, reduzindo atritos na jornada de compra e evitando perdas de venda em um período de alta demanda.

5. Gestão eficiente em um momento de alto volume

O aumento expressivo de transações exige controle redobrado. Soluções que oferecem conciliação automática, relatórios em tempo real e automação financeira ajudam a identificar pagamentos rapidamente, reduzir erros manuais e manter o caixa organizado.

Em um cenário de grande fluxo, essa eficiência operacional é decisiva para garantir agilidade, segurança e uma experiência mais fluida para pais e responsáveis.

Com o avanço dos pagamentos digitais, a volta às aulas tende a ser cada vez menos associada a boletos, atrasos e processos manuais, e mais a experiências rápidas, organizadas e conectadas.

Para papelarias, cursos e instituições de ensino, investir em soluções modernas de pagamento deixou de ser diferencial, tornou-se uma condição essencial para competir e crescer no início do ano letivo.