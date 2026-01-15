Como pagamentos digitais podem gerar mais vendas no período de volta às aulas

(Erik Von Weber/Getty Images)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13h00.
No volta às aulas deste ano, os pagamentos digitais serão vitais para os resultados de vendas do varejo. É como Leandro Fiúza, CEO da SaqPay prevê a temporada.
A tese é fundamentada, é claro, no crescimento exponencial do Pix, que marcou R$ 16,7 trilhões em transações entre janeiro e novembro do ano passado.
O impacto da tecnologia poderá ser observado em papelarias, cursos livres e no pagamento de mensalidades escolares. Para varejistas de setores relacionados, vale a preparação para a utilização de pagamentos digitais, pois as famílias estão de olho nas vantagens.
“Quando o pagamento é simples, rápido e integrado, o lojista vende mais, recebe com agilidade e consegue focar no atendimento e no crescimento do negócio”, diz Leandro Fiúza.
Em um período marcado por filas e grande fluxo de clientes, soluções como Pix, QR Code e links de pagamento permitem concluir compras de material escolar, matrículas e mensalidades em poucos segundos, tanto no balcão quanto no ambiente online.
Pagamentos digitais reduzem ou eliminam taxas de cartão e garantem recebimento imediato. Para papelarias e instituições de ensino, isso representa maior liquidez justamente no momento de reforço de estoque e investimentos operacionais.
Mensalidades escolares, cursos e atividades extracurriculares se beneficiam de cobranças automatizadas, que diminuem atrasos, facilitam a gestão financeira e oferecem mais previsibilidade tanto para empresas quanto para famílias.
Pais e responsáveis transitam entre o online e o presencial: pesquisam preços na internet, negociam pelo WhatsApp e finalizam a compra na loja, ou fazem o caminho inverso. Plataformas integradas permitem aceitar Pix, links de pagamento e QR Codes em todos esses canais, reduzindo atritos na jornada de compra e evitando perdas de venda em um período de alta demanda.
O aumento expressivo de transações exige controle redobrado. Soluções que oferecem conciliação automática, relatórios em tempo real e automação financeira ajudam a identificar pagamentos rapidamente, reduzir erros manuais e manter o caixa organizado.
Em um cenário de grande fluxo, essa eficiência operacional é decisiva para garantir agilidade, segurança e uma experiência mais fluida para pais e responsáveis.
Com o avanço dos pagamentos digitais, a volta às aulas tende a ser cada vez menos associada a boletos, atrasos e processos manuais, e mais a experiências rápidas, organizadas e conectadas.
Para papelarias, cursos e instituições de ensino, investir em soluções modernas de pagamento deixou de ser diferencial, tornou-se uma condição essencial para competir e crescer no início do ano letivo.