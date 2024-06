Gigantes de Wall Street "financiam a poluição do bitcoin", diz Greenpeace

Principais instituições financeiras de Wall Street devem ser responsabilizadas por financiar a indústria de mineração de bitcoin, que emite grandes quantidades de carbono, de acordo com um novo relatório da Greenpeace USA.

O relatório, intitulado “Financiando a Poluição do Bitcoin: Como as Grandes Finanças Apoiam uma Nova Ameaça Climática”, da organização não governamental focada no meio ambiente (ONG), difere dos relatórios anteriores da Greenpeace sobre a indústria de mineração de bitcoin.

No relatório, os principais personagens não são os próprios mineradores de bitcoin, mas Wall Street e a indústria bancária.

A Greenpeace afirma que as grandes finanças apoiam a mineração de bitcoin ao criar incentivos econômicos, continuando assim a ameaça ecológica que a indústria representa.

O relatório menciona Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard e MassMutual como os cinco principais financiadores da poluição por carbono das empresas de mineração de bitcoin.

De acordo com o relatório, eles juntos foram responsáveis por mais de 1,7 milhão de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) em 2022 — equivalente às emissões de mais de 335.000 casas americanas usando eletricidade por um ano.

O Greenpeace afirmou que a mineração de bitcoin cresceu e se tornou uma grande indústria comercial, onde as empresas precisam de acesso a capital significativo para construir instalações e comprar equipamentos de computação.

Os mineradores dependem do apoio de bancos e gestores de ativos, com Wall Street e a indústria bancária atendendo ao chamado, ansiosos por sua parte dos lucros.

O relatório diz que empresas como a BlackRock devem ser responsabilizadas por fomentar a indústria de mineração:

“Bancos e gestores de ativos têm o dever de divulgar riscos aos seus acionistas e clientes, que atualmente estão perdendo informações vitais sobre os riscos climáticos do Bitcoin.”

A Greenpeace critica a falta de escrutínio sobre como os investimentos de empresas de finanças tradicionais permitem operações de mineração de bitcoin intensivas em carbono.

A Greenpeace também afirma que a indústria de mineração de criptomoedas carece de divulgação e transparência, o que “permite que as empresas de mineração de bitcoin evitem a responsabilização e obscureçam a escala do problema climático do Bitcoin.”

Essa “falta de relatórios confiáveis sobre eletricidade e emissões” dificulta que investidores, partes interessadas e reguladores tomem decisões informadas se desejarem seguir políticas verdes.

A ONG acredita que as empresas financeiras envolvidas na mineração de bitcoin devem relatar as emissões associadas aos seus investimentos e serviços de subscrição para empresas de mineração de bitcoin.

Greenpeace diz que Wall Street está financiando a mudança climática

A Greenpeace disse que é hipócrita que os bancos tenham metas verdes e de sustentabilidade em sua agenda, mas também invistam ou financiem a indústria de mineração de criptomoedas.

Nos Estados Unidos, o Texas se tornou um centro global para mineradores de bitcoin, absorvendo um número significativo de mineradores que abandonaram a China após sua proibição de mineração.

A Greenpeace acusa as empresas de Wall Street de financiarem essa nova corrida ao ouro, que resultou na construção de muitas instalações de mineração de BTC. O relatório destacou o caso da instalação da Riot Platforms perto de Rockdale. Segundo estimativas da Greenpeace de 2022, a saída de emissões de carbono da instalação de mineração foi a maior.

Os principais financiadores da instalação da Riot foram Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley e State Street.

Citando dados do Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), a Greenpeace disse que a instalação da Riot sozinha foi responsável por 526.000 toneladas métricas de CO2, equivalente ao carbono emitido por 100.000 casas americanas por ano.

A Greenpeace destacou o paradoxo da BlackRock, que é um suposto líder em investimento sustentável.

A ONG enfatizou que a BlackRock é signatária da iniciativa Net Zero Asset Managers, que inclui o compromisso de apoiar emissões líquidas zero até 2050, em linha com os esforços para limitar o aquecimento global a 1,5°C.

No entanto, entre as 540 instituições financeiras no estudo da Greenpeace, a BlackRock teve a terceira maior emissão de carbono de seus investimentos em mineração de bitcoin.

A Greenpeace também disse que empresas com baixa reputação de apoio a criptomoedas, como as empresas públicas M&T Bank e MassMutual, emitiram empréstimos para mineradores em 2022.

A MassMutual emprestou US$ 100 milhões a mineradora de bitcoin Core Scientific, financiando mais de 250.000 toneladas métricas de CO2. O M&T emprestou US$ 174 milhões para construir as instalações da Terawulf, produzindo 31.800 toneladas métricas de CO2.

Johanna Fornberg, especialista sênior em pesquisa da Greenpeace USA, disse que “principais financiadores como BlackRock, Vanguard e MassMutual estão possibilitando esse pesadelo de carbono e evitando a divulgação ou responsabilização de como isso se encaixa em suas metas climáticas.”

Greenwashing de mineradoras de Bitcoin segue a indústria do tabaco

O Greenpeace acusou a indústria de bitcoin de “fazer afirmações falsas e de greenwashing em relação ao impacto ambiental do bitcoin” ao afirmar que os supostos benefícios ambientais e sociais estão impulsionando a transição para energias renováveis e ajudando a rede elétrica.

O relatório comparou a estratégia da indústria de bitcoin a “um manual da indústria do tabaco e de combustíveis fósseis.” A ONG acusou os líderes da mineração de bitcoin de publicar “estudos enganosos em revistas científicas predatórias” escritos por representantes da indústria “em uma tentativa de pintar uma imagem verde.”

A Greenpeace afirma que muitos desses artigos são “comumente escritos por pessoas que trabalham para empresas de mineração de bitcoin ou associações comerciais com conflitos de interesse flagrantes” e são submetidos a revistas conhecidas por seus processos de revisão por pares deficientes. Uma vez publicados, a indústria vende esses artigos ao público como ciência rigorosa.

Os artigos alegam que a mineração intensiva em energia do bitcoin é boa para o meio ambiente ao incentivar a compra de energia renovável ociosa e fornecer estabilidade às redes elétricas. No entanto, a Greenpeace acredita que essas ideias são “especulativas, contestadas ou falsas.”

Além disso, a Greenpeace afirma que alguns mineradores de bitcoin estão reduzindo sua pegada de carbono artificialmente ao “comprar Créditos de Energia Renovável (RECs) e relatar emissões ‘baseadas no mercado’ com base em RECs e compensações de carbono.”

Dessa forma, eles afirmam um uso maior de energia renovável e exibem menores emissões de carbono.

Muitas empresas usam RECs; no entanto, a Greenpeace disse que esses instrumentos baseados no mercado são “notoriamente desregulados e muitas vezes fazem pouco ou nada para reduzir as emissões de carbono ou estimular o desenvolvimento de energia renovável.”

Taxa para mineradores ou atualização para PoS

A Greenpeace acredita que regulamentação e tributação devem ser usadas para "eliminar o enorme apetite por energia" dos mineradores de bitcoin. Ela afirma que os EUA precisam de "políticas que façam os mineradores pagarem pelos custos ambientais, sociais e econômicos de suas operações."

A ONG concorda com as tentativas de tributação da administração do presidente dos EUA, Joe Biden, incorporadas no imposto Digital Asset Mining Energy (DAME). A Greenpeace afirmou que o imposto poderia "incentivar os mineradores a limparem suas operações."

Para a indústria de criptomoedas, a proposta de imposto de Biden é uma tentativa clara de matar a indústria americana de mineração de criptomoedas.

As eleições nos EUA estão a apenas cinco meses de distância, e a regulamentação das criptomoedas tornou-se um tópico de discussão em campanhas políticas.

O ex-presidente Donald Trump está se posicionando como o candidato pró-cripto, apoiando os mineradores na busca de bitcoin "feito nos EUA." Por outro lado, a postura anti-cripto de Biden pode lhe custar votos em alguns estados decisivos, o que poderia levar o presidente a repensar sua posição forte contra as criptomoedas.

Além do imposto, a Greenpeace apresentou outra rota para a mineração de bitcoin permanecer nos Estados Unidos. Seguindo sua controversa campanha Change the Code, ela defendeu que o bitcoin mudasse seu protocolo de consenso de prova de trabalho para prova de participação (PoS), como fez a Ethereum.

A comunidade e os desenvolvedores de bitcoin se opõem veementemente a essa opção, dizendo que isso destruiria a forma descentralizada de dinheiro que representa, impedindo assim que o bitcoin permanecesse como "dinheiro sólido."

Houve tentativas de bifurcar o bitcoin com um algoritmo de prova de participação (PoS), que gerou economia de 99,9% de energia para a Ethereum, mas a comunidade não o apoiou.

A afirmação da Greenpeace de que os mineradores de bitcoin empregam táticas enganosas para influenciar a opinião pública pode desencadear conflitos na comunidade de criptomoedas.

Essa fricção ecoa a resposta ao recente relatório da Greenpeace, "Mining for Power", que a comunidade de bitcoin criticou por sua perspectiva unilateral percebida e potencial conflito de interesses, dado que a campanha Change the Code é diretamente financiada pelo cofundador da Ripple, Chris Larsen.

