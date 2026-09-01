Festival no Rio cria prêmio para valorizar fornecedores locais

Este ano, a concessionária que opera os quiosques da orla no Rio de Janeiro realiza seu tradicional festival de gastronomia praiana com uma condição especial: os participantes do prêmio Prato Estrela precisam, obrigatoriamente, utilizar fornecedores locais.

A ideia da Orla Rio é promover, através dos 38 quiosques participando do prêmio de prestigio, a sustentabilidade e a intensificação da relação dos pontos de turismo com os produtos locais.

Para apoiar os participantes do prêmio que acontece durante o Festival Sabores da Orla 2026, a Orla Rio criou, em parceria com a TurisRio, o Guia de Produtores Locais do RJ, que hoje possui 39 mil enquadrados no perfil da agricultura familiar com R$ 9,9 milhões em faturamento anual, segundo dados do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O material reúne produtores, regiões e ingredientes que representam a diversidade produtiva do estado, contemplando diferentes territórios, da Serra à Costa Verde, da Região dos Lagos ao Norte Fluminense.

“Quando colocamos como obrigatório que todos os participantes do Prato Estrela devem utilizar pelo menos um ingrediente proveniente de um pequeno produtor local do estado do Rio de Janeiro, reforçamos a proposta de aproximar a gastronomia da produção local, estimulando uma cadeia mais sustentável, valorizando ingredientes regionais e contribuindo para o fortalecimento da economia fluminense”, afirma João Marcello Barreto, CEO da Orla Rio.

Os produtores locais beneficiados

O festival começou no dia 1º de agosto e está na sua 9ª edição com a participação de mais de 150 quiosques ao longo da orla carioca.

Os beneficiados pela obrigatoriedade no prêmio mais popular, o Prato Estrela, são produtores como a Fazendinha José Carvalho, pequeno produtor de Magé, na Região Metropolitana do Rio.

O chef Iury Souza Bahia do Nascimento do quiosque Dumare escolheu o palmito pupunha in natura da fazenda.

“Selecionei esse produto justamente por ser fresco, de origem conhecida, e por acreditar muito nessa conexão com o produtor e todo o processo, desde o cultivo até a colheita e a entrega. Isso faz toda a diferença”, comenta o chef.

O ingrediente é utilizado no Prato Estrela, Segredo do Caiçara (R$ 99), que combina filé de namorado grelhado com purê de banana-da-terra trufado, vinagrete de palmito pupunha, farofa crocante de panko e amêndoas, finalizado com azeite de aneto.

A escolha do chef também carrega a história do fornecedor, comandado pelo casal formado por Cassius Carvalho e Joana Freire de Moraes. Para abrir o negócio, eles deixaram suas antigas profissões — ele trabalhava com produção audiovisual e ela era psicóloga — para mudar de vida e se dedicar ao campo.

Depois de dez anos, a Fazendinha José Carvalho produz cerca de uma tonelada de palmito por mês e ainda tem muito espaço para crescer.

“Participar de um evento como o Sabores da Orla é muito importante para um pequeno produtor. “Todo tipo de divulgação e parceria contribui para ampliar a visibilidade do nosso trabalho e pode abrir portas para novos espaços, como restaurantes, quiosques e hotéis, além de nos aproximar cada vez mais dos consumidores”, afirma Cassius.

Rodrigo Surerus Meyer, sócio da MightyGreens, também celebra a parceria com a Orla Rio. Com sede em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, a empresa mantém sua produção de cogumelos distribuída entre Friburgo e Petrópolis, na Região Serrana do estado, e foi escolhida para fornecer o ingrediente do prato Estrela do Mureta do Leme.

“A escolha pelo cogumelo Portobello se deve à sua textura carnuda e à versatilidade, características que dialogam muito bem com a proposta da gastronomia dos quiosques. Nosso produto está presente no Polvo ao Pôr do Sol, uma espetada de polvo grelhado, acompanhada de purê de batata, demi-glace de mar e cogumelos salteados. O Portobello entra como complemento, acrescentando textura e um toque terroso ao prato, ao mesmo tempo em que equilibra a delicadeza do polvo e a suavidade do purê”, explica.