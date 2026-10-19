Peer advisory: como funcionam os grupos de aconselhamento entre CEOs

RESUMO ＋ Grupos de peer advisory ganham espaço entre CEOs e empresários no Brasil em 2026 como alternativa para discutir decisões estratégicas em ambiente confidencial. A F.CEO, programa da FC Partners, passou de oito para 25 integrantes em seu terceiro ano e prevê chegar a aproximadamente 35 em 2027. Os encontros abordam sucessão, governança, investimentos e desafios pessoais dos líderes.

Estudos mostram que a solidão pode fazer parte da experiência de quem está no mais alto nível de uma organização.

É o exemplo de um estudo feito pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia com CEOs de pequenas e médias empresas e que identificou episódios de solidão principalmente em situações que envolviam confidencialidade, tomada de decisões, casos sensíveis de funcionários e processos de gestão de mudanças.

Os próprios executivos disseram, em alguns casos, aceitar esse isolamento como parte da função.

É nesse espaço que começa a ganhar força no mercado mundial um modelo conhecido como peer advisory: grupos estruturados nos quais empresários e CEOs buscam apoio para discutir problemas reais com outros líderes.

A própria Harvard Business Review já tratou do tema. Em artigo publicado sobre a solidão entre CEOs, a revista aborda como o isolamento pode acompanhar quem ocupa o comando das organizações.

“A questão não é simplesmente ter pessoas ao redor. O CEO pode estar cercado de funcionários, diretores, sócios, conselheiros e fornecedores e, ainda assim, não ter um interlocutor independente para colocar sobre a mesa uma dúvida estratégica sem precisar considerar as consequências internas daquela conversa”, diz Pedro Fenati Bicalho, sócio da FC Partners.

Como o peer advisory ajuda CEOs a enfrentar a solidão na liderança

Pedro explica que o peer advisory não é um conceito novo no mercado internacional, mas ganhou proporção relativamente grande no Brasil nos últimos anos.

O modelo organiza grupos de líderes para discutir desafios reais e compartilhar experiências, normalmente em ambiente confidencial e com participantes de empresas não concorrentes.

A F.CEO, da FC Partners, é um exemplo de como esse formato vem ganhando espaço entre os empresários.

Em seu terceiro ano, em 2026, o programa passou de oito para 25 membros, distribuídos em dois grupos. Diante da intensa demanda, a expectativa para 2027 é criar um terceiro grupo, elevando o número total para aproximadamente 35 membros.

A iniciativa também prevê a formação de um grupo exclusivo para mulheres. “A proposta é manter grupos menores para favorecer conforto, confiança e conexão entre os empresários”, diz o executivo.

Como funcionam os grupos de empresários da F.CEO

Há um processo seletivo e testes para ajudar a equilibrar o momento de vida e os desafios dos participantes.

Segundo Pedro, já houve casos de interessados que não foram admitidos porque o momento profissional e pessoal não apresentava aderência suficiente ao perfil dos demais integrantes. “Não se trata de networking e sim de colocar o problema na mesa”, explica.

Ao contrário de um evento de negócios, em que o empresário normalmente apresenta sua empresa e fala sobre competências, no F.CEO a proposta é colocar diante de outros empresários aquilo que ainda não está resolvido.

Os encontros mensais duram cerca de quatro horas e permitem que um dos participantes apresente um caso envolvendo dilemas profissionais, pessoais ou familiares. Os demais membros discutem a situação a partir de suas próprias experiências.

Há ainda os chamados mini encontros mensais, realizados com cinco membros e estruturados de maneira semelhante a um conselho consultivo.

Nessas ocasiões, um empresário pode solicitar o aprofundamento de determinado tema, e a FC Partners faz a curadoria dos participantes de acordo com a afinidade de suas experiências com o assunto.

Qual é a diferença entre peer advisory e conselho consultivo?

A comparação com um conselho consultivo é, segundo Pedro, a que melhor descreve o formato tipo peer advisory da F.CEO.

“A diferença é que em um conselho normalmente você tem acesso a um ou dois conselheiros independentes. Nesse grupo, você tem acesso a vários empresários, devidamente selecionados pela FC e não concorrentes, que ampliam o seu horizonte”, afirma.

Alguns participantes, segundo ele, utilizam o F.CEO inclusive como uma espécie de pré-conselho de administração, como preparação para estruturar posteriormente uma governança mais formal.

Para dar segurança às discussões, todos os participantes assinam uma cartilha com as regras do grupo e um acordo de confidencialidade.

A intermediação dos encontros é feita por um sócio da FC Partners, que atua para evitar que as discussões se transformem em recomendações impositivas.

“O empresário continua sendo responsável por escolher o caminho. O que muda é a possibilidade de confrontar sua análise antes de decidir”, resume Pedro.

Quais decisões estratégicas os CEOs discutem nos encontros?

Entre os assuntos mais delicados presentes nos encontros estão sucessão, problemas societários, insatisfações entre sócios, mudanças de estratégia, implementação de programas estratégicos e alterações de tecnologia ou de produtos e serviços que possam gerar resistência dentro da organização.

Também entram na conversa questões familiares ou pessoais que estejam produzindo efeitos sobre a vida profissional.

O planejamento do próximo ano oferece um exemplo concreto dessa dinâmica. No último trimestre, as empresas intensificam as discussões sobre orçamento, investimentos e prioridades para o exercício seguinte.

De acordo com o executivo da FC Partners, definir 2027 pode significar, para um empresário, decidir quanto investir em transformação digital, como se adequar à reforma tributária, além de lidar com questões de sucessão, capacitação da equipe, dificuldade de contratação e cenário macroeconômico.

“Empresários levam casos, indicadores, mudanças realizadas na companhia e os efeitos percebidos no dia a dia, incluindo melhora significativa de margem e do ambiente interno, além de detalhar como o modelo havia sido implementado. São situações nas quais a experiência de outro empresário funciona menos como uma resposta pronta e mais como uma referência para testar premissas.”

Comunidade de empresários aposta em confiança e troca de experiências

Além dos encontros mensais, a programação inclui momentos de integração entre os grupos, como eventos sociais e uma viagem prevista para uma vinícola, que combinará conteúdo de gestão e lazer.

A permanência dos participantes, segundo a empresa, está relacionada justamente à criação de uma comunidade de troca genuína.