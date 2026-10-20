Por que o Australian Open escolheu o Boa Vista como a primeira “casa” fora de Melbourne

Até outubro deste ano, não havia nenhum outro lugar fora de Melbourne onde era possível jogar tênis numa quadra igual às do Australian Open. A realidade mudou com a chegada das primeiras quadras permanentes, chanceladas pelo Grand Slam australiano, ao Boa Vista Village, empreendimento da JHSF localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A estrutura, instalada pela GreenSet Worldwide — fornecedora oficial do torneio —, reproduz o tom de azul, a textura e a velocidade de quique da bola que os fãs de tênis estão acostumados a ver na lendária Rod Laver Arena. Desde o início do mês, o espaço passa a sediar as edições de 2026, 2027 e 2028 do Australian Open Junior Series South America, torneio que reúne 32 promessas juvenis do tênis sul-americano (16 meninos e 16 meninas) de até 16 anos.

Os campeões das chaves de simples garantem vaga direta no quadro principal do torneio juvenil em Melbourne.

"O Brasil é hoje o nosso 5º maior país no mundo em impressões em redes sociais. É uma audiência gigante que consome tênis no YouTube, no Instagram e nos canais digitais", revelou Roddy Campbell, diretor de Parcerias e Negócios Internacionais da Tennis Australia em entrevista exclusiva à EXAME. "Já temos operações consolidadas na Ásia, especialmente na China, mas vimos no Brasil uma paixão imensa pelo esporte que queríamos converter em presença física e oportunidades comerciais."

Para a JHSF, dona de um portfólio de R$ 19,1 bilhões em ativos que inclui o Grupo Fasano, a parceria de longo prazo reforça a tese de colocar o esporte de alto rendimento no centro de seus empreendimentos de luxo, ao lado de iniciativas como o São Paulo Surf Club, o Fasano Tennis Club e o Boa Vista Village Surf Club.

Quadras do Boa Vista Village seguem o padrão do Australian Open, que tem o empreendimento como sede da etapa sul-americana juvenil até 2028 (Divulgação)

De torneio juvenil a festival de negócios e lifestyle

A ambição para os próximos anos de contrato é transformar a etapa no interior paulista em uma extensão do chamado "happy slam" — apelido pelo qual o Australian Open é conhecido por unir rendimento esportivo a uma atmosfera festiva e urbana.

"O Australian Open é reconhecido por combinar tênis de classe mundial com gastronomia, música, tecnologia, compras e entretenimento para toda a família", explicou Campbell. "Queremos trazer gradualmente esses elementos para o evento no Brasil, criando áreas de vilas de marcas, espaços gastronômicos e atrações culturais."

A estratégia, desenvolvida em parceria com a agência Golden Goal e marcas como a BOSS, inclui ativações corporativas e projetos voltados para o mercado de marcas e criadores de conteúdo.

"Vimos um potencial imenso no mercado corporativo brasileiro. O tênis vive um momento de altíssima atratividade e oferece uma plataforma muito rica de relacionamento e hospitalidade. As marcas podem estar presentes desde ativações em vilas de fãs e clínicas de tênis exclusivas até encontros voltados para lideranças e executivos de marketing", afirmou o executivo.

Para apoiar essa expansão na região, a Tennis Australia planeja implementar o AO Collective, programa que envolve cerca de 1.000 criadores de conteúdo e influenciadores digitais pelo mundo. Também pretende usar inteligência artificial para personalizar transmissões digitais e veicular marcas locais diretamente nas coberturas voltadas à América do Sul.

Ponte para a nova geração e boom do esporte

A chegada das quadras oficiais coincide com um momento de forte apelo do tênis no Brasil, impulsionado por nomes do circuito profissional como João Fonseca e Bia Haddad Maia, além do surgimento de quadras de tênis e arenas de esportes de raquete nos principais lançamentos imobiliários de alto padrão no país.

Para a organização, colocar a nova geração para jogar em superfícies idênticas às de Melbourne encurta a transição dos atletas sul-americanos para o circuito mundial e aproxima o público brasileiro do ecossistema de viagens e experiências do torneio na Austrália.

"A América do Sul continua gerando grandes talentos no tênis. Oferecer esse caminho em uma quadra igual à que encontrarão no Grand Slam é fundamental para preparar esses jovens atletas para os maiores palcos do esporte", aponta o brasileiro André Sá, diretor de Relações com Jogadores da Tennis Australia e diretor do torneio.