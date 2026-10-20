Por que o Australian Open escolheu o Boa Vista como a primeira “casa” fora de Melbourne

Instaladas pela GreenSet, fornecedora oficial do torneio, as oito quadras do Boa Vista Village incluem estruturas cobertas para os jogos da competição (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06h35.
Até outubro deste ano, não havia nenhum outro lugar fora de Melbourne onde era possível jogar tênis numa quadra igual às do Australian Open. A realidade mudou com a chegada das primeiras quadras permanentes, chanceladas pelo Grand Slam australiano, ao Boa Vista Village, empreendimento da JHSF localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo.
A estrutura, instalada pela GreenSet Worldwide — fornecedora oficial do torneio —, reproduz o tom de azul, a textura e a velocidade de quique da bola que os fãs de tênis estão acostumados a ver na lendária Rod Laver Arena. Desde o início do mês, o espaço passa a sediar as edições de 2026, 2027 e 2028 do Australian Open Junior Series South America, torneio que reúne 32 promessas juvenis do tênis sul-americano (16 meninos e 16 meninas) de até 16 anos.
Os campeões das chaves de simples garantem vaga direta no quadro principal do torneio juvenil em Melbourne.
"O Brasil é hoje o nosso 5º maior país no mundo em impressões em redes sociais. É uma audiência gigante que consome tênis no YouTube, no Instagram e nos canais digitais", revelou Roddy Campbell, diretor de Parcerias e Negócios Internacionais da Tennis Australia em entrevista exclusiva à EXAME. "Já temos operações consolidadas na Ásia, especialmente na China, mas vimos no Brasil uma paixão imensa pelo esporte que queríamos converter em presença física e oportunidades comerciais."
Para a JHSF, dona de um portfólio de R$ 19,1 bilhões em ativos que inclui o Grupo Fasano, a parceria de longo prazo reforça a tese de colocar o esporte de alto rendimento no centro de seus empreendimentos de luxo, ao lado de iniciativas como o São Paulo Surf Club, o Fasano Tennis Club e o Boa Vista Village Surf Club.
A ambição para os próximos anos de contrato é transformar a etapa no interior paulista em uma extensão do chamado "happy slam" — apelido pelo qual o Australian Open é conhecido por unir rendimento esportivo a uma atmosfera festiva e urbana.
"O Australian Open é reconhecido por combinar tênis de classe mundial com gastronomia, música, tecnologia, compras e entretenimento para toda a família", explicou Campbell. "Queremos trazer gradualmente esses elementos para o evento no Brasil, criando áreas de vilas de marcas, espaços gastronômicos e atrações culturais."
A estratégia, desenvolvida em parceria com a agência Golden Goal e marcas como a BOSS, inclui ativações corporativas e projetos voltados para o mercado de marcas e criadores de conteúdo.
"Vimos um potencial imenso no mercado corporativo brasileiro. O tênis vive um momento de altíssima atratividade e oferece uma plataforma muito rica de relacionamento e hospitalidade. As marcas podem estar presentes desde ativações em vilas de fãs e clínicas de tênis exclusivas até encontros voltados para lideranças e executivos de marketing", afirmou o executivo.
Para apoiar essa expansão na região, a Tennis Australia planeja implementar o AO Collective, programa que envolve cerca de 1.000 criadores de conteúdo e influenciadores digitais pelo mundo. Também pretende usar inteligência artificial para personalizar transmissões digitais e veicular marcas locais diretamente nas coberturas voltadas à América do Sul.
A chegada das quadras oficiais coincide com um momento de forte apelo do tênis no Brasil, impulsionado por nomes do circuito profissional como João Fonseca e Bia Haddad Maia, além do surgimento de quadras de tênis e arenas de esportes de raquete nos principais lançamentos imobiliários de alto padrão no país.
Para a organização, colocar a nova geração para jogar em superfícies idênticas às de Melbourne encurta a transição dos atletas sul-americanos para o circuito mundial e aproxima o público brasileiro do ecossistema de viagens e experiências do torneio na Austrália.
"A América do Sul continua gerando grandes talentos no tênis. Oferecer esse caminho em uma quadra igual à que encontrarão no Grand Slam é fundamental para preparar esses jovens atletas para os maiores palcos do esporte", aponta o brasileiro André Sá, diretor de Relações com Jogadores da Tennis Australia e diretor do torneio.