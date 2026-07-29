Bússola & Cia: instituto que fomenta empreendedorismo alcança 160 mil beneficiados

O Instituto Equatorial completa dois anos com mais de R$ 35 milhões investidos e 160 mil pessoas beneficiadas. Braço social do Grupo Equatorial, a organização já destinou recursos a 869 organizações sociais em sete estados, com foco em inclusão produtiva, empreendedorismo, educação, sustentabilidade e desenvolvimento comunitário.

A atuação integra a estratégia ESG da companhia e busca reduzir desigualdades por meio de projetos estruturados, parcerias e fortalecimento de iniciativas locais, promovendo impacto social duradouro nos territórios onde atua.

Vetlove foca no bem-estar dos veterinários

A Vetlove, plataforma da Petlove dedicada aos médicos-veterinários, a “cuidar de quem cuida”, acaba de lançar um filme, que evidencia o cotidiano sobrecarregado dos profissionais: seja na preocupação com o bem-estar dos animais e tutores, na gestão da clínica, na necessidade de atualização constante com cursos, e ainda sobrar tempo para adquirir hábitos saudáveis e estar presente com a família.

O desfecho apresenta a Vetlove, que reúne benefícios voltados a desafios comuns para todo o segmento, com parcerias com empresas como Wellhub, NewValue, MDS Brasil, Anclivepa, entre outras vantagens.

Integração acelera mobilidade digital

A Autopass aposta na integração de serviços urbanos como a próxima etapa da mobilidade digital no Brasil. Pioneira nesse movimento, a empresa amplia o uso da infraestrutura desenvolvida para a bilhetagem eletrônica para conectar novas soluções em uma única plataforma.

Um exemplo é a integração do estacionamento rotativo ao aplicativo Jaé, no Rio de Janeiro, que registrou mais de 7,6 mil ativações nos três primeiros dias. Para o CEO Bruno Berezin, a tendência acelera a consolidação de ecossistemas digitais de mobilidade.

Parceria inédita com a CBF

A Yelum Seguros, marca do Grupo HDI, firmou uma parceria inédita com a CBF e se tornou a primeira empresa a estampar sua marca nos cartões amarelos utilizados pela arbitragem do futebol brasileiro. A ação, que estreia em 30 de julho e segue até o fim de 2026 no Campeonato Brasileiro Série A e na Copa do Brasil, transforma o cartão em um símbolo de prevenção e proteção, reforçando o posicionamento da seguradora por meio de um formato inovador de patrocínio. Os investimentos de marketing da Yelum nesse segundo semestre chegam a R$ 15 milhões com foco na expansão dos negócios no sudeste.

Única latino-americana no ChinaJoy, Moclick lança Bridge para ampliar a transparência na mídia digital

A adtech brasileira Moclick participa do ChinaJoy com uma proposta para ampliar a transparência nas operações de mídia digital. Única empresa latino-americana entre os expositores do evento, a companhia apresenta, no dia 31 de julho, a Bridge, plataforma proprietária que conecta diferentes fontes de inventário e amplia a visibilidade dos anunciantes sobre investimentos e indicadores de desempenho.

A Bridge pode ser utilizada em estratégias de branding, mídia programática, aquisição e retargeting, em diferentes etapas do funil e dispositivos, como celular, desktop e TV conectada. A plataforma também opera em conformidade com a LGPD, oferecendo mais visibilidade sobre a operação.

Festival de sabores no Rio

A Orla Rio realiza, a partir de 1º de agosto, a 9ª edição do Sabores da Orla, festival que reúne mais de 150 quiosques das praias do Leme à Prainha em uma grande competição gastronômica. Com o tema Copa de Sabores, o evento combina votação popular, etapas eliminatórias e avaliação de jurados técnicos.

Além de destacar receitas autorais, a iniciativa reforça o compromisso da Orla Rio com a sustentabilidade ao exigir ingredientes de pequenos produtores fluminenses na categoria principal.

O público poderá montar roteiros gastronômicos, votar nos pratos favoritos e acompanhar toda a disputa pelo site oficial do festival.

Parceria na entrega com a Keeta

Braço internacional da Meituan, líder global em delivery de comida, a Keeta fechou parceria com a Sony Pictures para o lançamento do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que estreia no dia 29 de julho.

A estratégia de marketing utiliza o personagem em campanha 360° com OOH, redes sociais e ativações no app.

No filme da ação (https://youtu.be/vMVOViIrseU), o entregador parceiro chega ao destino antes do próprio super-herói para ilustrar o tempo médio de 28 minutos por pedido da plataforma, que está presente no Brasil desde 2025, em 11 cidades, incluindo a capital paulista, municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Santos e São Vicente.

"A parceria nos permite aproximar a Keeta de milhões de consumidores por meio de uma campanha conectada à cultura pop", afirma Rodrigo Farah, diretor de marketing da empresa.

Acelen gera R$ 380 milhões com uso de IA na Refinaria de Mataripe

Empresa de energia do Mubadala Capital, a Acelen superou a marca de R$ 380 milhões em ganhos operacionais na Refinaria de Mataripe (BA) através da implementação de inteligência artificial, automação e sistemas digitais ao longo de quatro anos de gestão.

Com um plano de modernização na casa dos R$ 4 bilhões, a planta integra sensores, robótica e “digital twins”, posicionando a operação baiana entre os principais cases de Indústria 4.0 do setor de energia nas Américas.

Soluções como a detecção preditiva de falhas e o monitoramento inteligente de catalisadores reduziram intervenções corretivas e aumentaram a segurança do complexo. Além disso, a companhia lançou o AcelenGPT, plataforma de IA generativa adotada por mais de 900 colaboradores para apoiar análises e processos corporativos

Trafigura no mercado de energia brasileiro

A Trafigura, uma das líderes globais em commodities, concluiu sua primeira operação no mercado brasileiro de energia elétrica com um contrato de compra de energia de longo prazo com a CGN Brasil Energia, no valor de R$ 750 milhões.

A companhia assumiu o contrato anteriormente detido pelo Grupo Bolt e passará a comercializar e vender a energia para clientes do Ambiente de Contratação Livre (ACL).

“Esta transação representa um marco importante para a Trafigura e estabelece uma base sólida para ampliarmos nossa presença no mercado brasileiro de energia”, afirma Marc Erb, Head de Comercialização de Energia e Gás no Brasil.

Avanço em projetos de inovação

Ecossistema de tecnologia especializado em operações complexas, o Grupo Supero está acelerando a aposta em IA e consolidando presença internacional. Após adquirir empresas em Portugal e Itália, tornando-se uma via de mão dupla entre Brasil e Europa, em 2025 teve crescimento de 40%.

Atualmente, a companhia conta com nomes como Portonave, nstech, 99, Atlas Schindler, Localiza, Red Bull, TOTVS e Klabin no portfólio de clientes.

Além da escalada em faturamento, a área de inovação, que reúne projetos de IA, LLM, machine learning, dados e analytics, cresceu 200% no último ano e projeta mais que dobrar esse ritmo em 2026.

Ocupação e expansão de coworkings

Os coworkings brasileiros operam, em média, com 65% de ocupação, segundo o Censo Coworking 2026, da Woba, ecossistema de soluções para escritórios flexíveis na América Latina.

O estudo aponta ainda que a interiorização do setor continua avançando. A participação das capitais no total de coworkings caiu de 58,5% em 2023 para 41,8% em 2025, indicando crescimento de operações em cidades do interior e regiões metropolitanas.

Impacto tributário no transporte do agronegócio

Um estudo realizado pela Rumo Brasil, única consultoria brasileira especializada em gestão tributária, financeira, jurídica e contábil para transportadoras, identificou que empresas do setor voltadas ao agronegócio poderão registrar um aumento médio de 414,44% na carga tributária com a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), prevista na Reforma Tributária.

A análise foi baseada em dados reais de empresas associadas à ANATC (Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas), incluindo algumas das maiores do país, considerando as operações realizadas ao longo de 2025.

Com base nesse cenário, a consultoria estima um impacto financeiro superior a R$ 144 milhões.

Inverno impulsiona vendas

As ondas de frio impulsionam o varejo online neste inverno. Levantamento do Cuponomia, plataforma de cupons de desconto e cashback, aponta alta nas buscas por produtos sazonais desde 21 de junho, com destaque para meias de lã (+82%), lareiras ecológicas e elétricas (+51%), moletons (+37%), aquecedores (+30%), botas femininas (+25%), casacos (+23%) e cobertores (+22%).

O desempenho reforça a importância da sazonalidade climática para o e-commerce, que adapta estoques e campanhas conforme a mudança no comportamento de consumo.

Ameaças no varejo

O varejo concentrou 84% dos ataques DDoS de camada 7 contra o comércio em 2025, segundo o relatório "State of the Internet (SOTI): Securing the Agentic Storefront: Attacks on Commerce" da Akamai Technologies.

O estudo também aponta que o setor respondeu por 48% de toda a atividade de bots de IA e registrou mais de 200 bilhões de ataques a aplicações web e APIs entre 2024 e 2025.

Na América Latina, a atividade de bots cresceu 48% em 2025, impulsionada pela expansão do comércio eletrônico e pelo avanço do comércio agêntico.