Como a IA está impulsionando negócios de empreendedores solo

Inteligência artificial permite que empreendedores solo automatizem tarefas, reduzam custos e criem negócios com estruturas enxutas (VesnaArt/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10h00.
A inteligência artificial permite que empreendedores solo iniciem negócios com estruturas enxutas e ferramentas de IA de aproximadamente R$ 100 mensais. Segundo Euriler Jubé, especialista em marketing digital com foco em inteligência artificial, a tecnologia ajuda a automatizar atendimento, marketing e finanças, além de acelerar testes de ideias. A estratégia e as decisões, porém, continuam sob responsabilidade humana.
Por Euriler Jubé*
Durante muito tempo, empreender exigia dinheiro, equipe e conhecimento técnico. Era preciso contratar profissionais, buscar investidores ou encontrar sócios para transformar uma ideia em negócio.
A inteligência artificial está mudando essa realidade e abrindo espaço para uma nova geração de empreendedores: aqueles que conseguem começar sozinhos, com baixo investimento e uma estrutura profissional.
Hoje, com uma assinatura de IA de aproximadamente R$ 100 por mês, é possível criar campanhas publicitárias, produzir conteúdo, desenvolver páginas de vendas, automatizar atendimentos e organizar processos financeiros.
Na prática, a IA já permite que um empreendedor solo desempenhe funções antes distribuídas por uma empresa inteira: atende clientes, responde dúvidas, acompanha pedidos, apoia negociações e vendas, organiza cobranças e controla informações financeiras.
Tudo isso com processos integrados e supervisão humana, sem precisar montar uma equipe para cada área.
O grande diferencial está na autonomia. A IA permite tirar projetos do papel com mais velocidade, testar ideias sem comprometer grandes investimentos e manter o controle sobre diferentes etapas da operação.
Uma campanha que antes levava semanas pode ser estruturada em horas. Uma ideia pode ser colocada à prova no mercado em poucos dias.
Mas existe um ponto fundamental: empreender sozinho não significa ser amador. Uma empresa de uma pessoa só pode ter processos organizados, atendimento de qualidade, marketing estratégico e gestão eficiente.
O profissionalismo não está no tamanho da equipe, mas na capacidade de entregar resultados. Ser solo não é pensar pequeno, é usar a tecnologia para fazer mais com menos.
Essa transformação também não está restrita aos jovens ou aos especialistas em tecnologia.
Profissionais experientes, consultores e pessoas que desejam começar uma nova atividade encontram na IA uma oportunidade de transformar conhecimento em negócio.
É claro que a inteligência artificial não resolve tudo. Por isso, o empreendedor continua sendo a peça central do negócio. A tecnologia executa, mas é a visão humana que direciona, avalia e decide.
Também é importante entender que começar sozinho não significa permanecer assim para sempre. A IA permite construir uma base sólida antes de ampliar a equipe.
E quem conhece os próprios processos tem mais segurança para contratar, delegar e crescer. Costumo dizer que quem fez primeiro sabe cobrar qualidade. Quem nunca fez delega no escuro.
Vivo essa transformação na prática. Estou há quase nove anos no mercado digital e hoje utilizo agentes de inteligência artificial para administrar atividades do meu negócio, como atendimento, campanhas de marketing e processos financeiros, com operações que podem ser comandadas até pelo WhatsApp.
É esse modelo que também ensino a profissionais que buscam mais autonomia e eficiência.
A inteligência artificial não garante sucesso, mas derruba barreiras que antes impediam muita gente de começar.
O empreendedorismo já não depende apenas de quem tem dinheiro para investir, mas também de quem tem conhecimento, iniciativa e disposição para aprender.
A pergunta deixou de ser quem tem estrutura para empreender. Agora, é quem está preparado para transformar uma boa ideia em negócio.
Porque a IA não substitui a coragem de começar, mas pode ser a ferramenta que faltava para dar o primeiro passo.
*Euriler Jube é especialista em Marketing Digital com foco em Inteligência Artificial, conhecido como o “Tigre Branco” do marketing digital, construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela superação de desafios e por decisões ousadas que o levaram a alcançar o sucesso ainda jovem. Com atuação nas áreas de marketing digital, inteligência artificial, educação e posicionamento estratégico, tornou-se um nome de destaque no mercado, conectando inovação, comunicação e visão de futuro.
A inteligência artificial permite automatizar atividades como atendimento ao cliente, criação de campanhas publicitárias, produção de conteúdo, vendas e organização financeira. Segundo Euriler Jubé, especialista em marketing digital com foco em IA, essas ferramentas ajudam uma única pessoa a administrar diferentes funções de um negócio com supervisão humana.
Segundo Euriler Jubé, uma assinatura de inteligência artificial de aproximadamente R$ 100 por mês já permite realizar atividades como criar campanhas, desenvolver páginas de vendas e automatizar atendimentos. O valor corresponde à assinatura mencionada pelo especialista, não ao custo total de abertura e manutenção de uma empresa.
Um empreendedor solo pode utilizar inteligência artificial para responder dúvidas de clientes, acompanhar pedidos, apoiar negociações, organizar cobranças e controlar informações financeiras. Euriler Jubé também relata o uso de agentes de IA em campanhas de marketing e operações administradas até pelo WhatsApp.
Segundo Euriler Jubé, a inteligência artificial está reduzindo barreiras técnicas para quem deseja começar um negócio. O especialista afirma que profissionais experientes, consultores e pessoas de diferentes perfis podem utilizar a tecnologia para transformar conhecimento em uma atividade empreendedora.
A inteligência artificial permite que um empreendedor solo execute funções antes distribuídas entre diferentes profissionais, como marketing, atendimento e gestão financeira. Euriler Jubé ressalta, porém, que a supervisão humana continua necessária e que a tecnologia não substitui a visão estratégica nem a responsabilidade pelas decisões.
Sim. Segundo Euriler Jubé, a inteligência artificial permite construir uma estrutura inicial de negócio antes de ampliar a equipe. O especialista argumenta que conhecer os próprios processos ajuda o empreendedor a contratar, delegar atividades e acompanhar a qualidade do trabalho durante o crescimento.