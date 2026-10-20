Como identificar uma dor de mercado que a IA pode resolver — método em 5 perguntas

Uma ideia de negócio pode parecer promissora durante uma conversa com amigos ou depois de testar uma nova ferramenta de inteligência artificial.

O desafio começa quando é preciso descobrir se outras pessoas enfrentam o mesmo problema e, principalmente, se consideram que vale a pena resolvê-lo. Para quem deseja empreender com IA, essa distinção é fundamental.

A tecnologia permite criar protótipos, automatizar tarefas e testar soluções com mais agilidade, mas não garante que exista demanda pelo resultado. Um produto tecnicamente interessante pode fracassar se não atender a uma necessidade relevante.

Antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento, cinco perguntas ajudam a investigar se há uma oportunidade real de mercado.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

1. Qual problema se repete na rotina do público?

O primeiro passo é observar dificuldades concreta. Processos demorados, tarefas manuais, retrabalho, erros frequentes e informações difíceis de organizar podem indicar pontos de atrito na rotina de uma pessoa ou empresa.

A pergunta central é: o que esse público precisa fazer hoje que consome tempo, dinheiro ou esforço desnecessário?

2. Quem sente essa dor com mais intensidade?

Nem todo mundo enfrenta um problema da mesma maneira. Uma solução para profissionais autônomos, por exemplo, pode exigir recursos diferentes de uma desenvolvida para equipes de grandes empresas.

Definir o público ajuda a entender a frequência da dificuldade, suas consequências e as alternativas que as pessoas já utilizam.

Conversas com potenciais clientes são um caminho para descobrir como o problema aparece no cotidiano. Vale perguntar sobre experiências recentes, soluções improvisadas e custos envolvidos.

Respostas concretas sobre o que alguém já fez para contornar uma dificuldade tendem a ser mais úteis do que declarações genéricas de interesse em uma ideia.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

3. A inteligência artificial é realmente necessária?

Depois de entender o problema, é hora de avaliar se a IA oferece uma vantagem relevante.

A tecnologia pode ser útil em tarefas que envolvem interpretar linguagem, resumir documentos, reconhecer padrões, classificar informações ou produzir conteúdo a partir de instruções.

Mas nem toda atividade precisa de inteligência artificial. Uma automação convencional, uma planilha ou uma mudança no processo pode resolver a mesma questão com menor custo e complexidade.

A comparação deve considerar precisão, velocidade, manutenção, privacidade e necessidade de supervisão humana.

Se a IA não entregar um benefício claro em relação às alternativas, sua presença pode encarecer a solução sem melhorar o resultado.

4. O problema é frequente e custa quanto?

Uma dificuldade recorrente costuma oferecer mais oportunidades de negócio do que um inconveniente raro, especialmente quando gera despesas ou prejudica resultados.

Ainda assim, frequência não é o único critério: a gravidade do problema e a disposição para pagar por uma solução também importam.

Uma forma prática de estimar seu impacto é calcular as horas gastas por semana, multiplicá-las pelo custo aproximado do tempo envolvido e observar quanto poderia ser economizado com uma solução eficiente.

O cálculo serve para formular uma hipótese que poderá ser validada com dados reais, sem confundir uma estimativa com uma economia garantida.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

5. Alguém pagaria para resolver isso?

A última pergunta aproxima a ideia de um negócio viável. Pessoas podem considerar uma solução interessante sem querer pagar por ela. Por isso, elogios e respostas positivas em pesquisas não bastam para comprovar demanda.

Uma alternativa é apresentar uma demonstração simples, oferecer um projeto-piloto ou testar uma versão limitada do serviço.

O objetivo é observar se potenciais clientes aceitam experimentar a solução, dedicam tempo ao processo e demonstram disposição concreta para contratá-la.

Não é necessário construir um produto completo nessa fase. Um protótipo, uma demonstração manual ou um fluxo simples de trabalho pode ajudar a verificar se a proposta entrega valor antes de ampliar o investimento.

Da hipótese à primeira versão

As cinco perguntas formam uma sequência de validação: identificar o problema, delimitar o público, avaliar o papel da IA, estimar o impacto e testar a disposição para pagar.

As respostas não eliminam o risco de empreender, mas ajudam a evitar um erro comum: desenvolver uma solução porque a tecnologia permite, sem verificar se alguém realmente precisa dela.

A oportunidade mais interessante nem sempre está na aplicação mais sofisticada. Pode estar em resolver uma tarefa cotidiana de maneira mais rápida, confiável e acessível.