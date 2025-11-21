A menor (e melhor) pizzaria do Itaim Bibi, em São Paulo

São apenas 17 lugares, distribuídos em quatro mesas na sala de um acanhado sobrado. O forno de pedras fica lá também. O preparo das massas é feito no balcão, à vista de todos. A proposta é essa mesma: uma casa onde os clientes são recebidos como visitas.

Por fora nem parece uma pizzaria, não fosse pelo letreiro com o nome, Tica Pizzaria, e por algumas motos de entrega estacionadas na frente. Mas sim, aquela aconchegante casa no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, abriga uma pizzaria. E de excelente qualidade.

As pizzas são individuais, em estilo napolitano, de massa leve, aerada e tostada nas beiradas. Os recheios são abundantes, mas não excessivos. Todos os queijos, azeites, embutidos e tomates vêm de pequenos produtores artesanais.

É rara a pizza de atum que não é seca. A da Tica, com pedaços do peixe, é perfeita. A de aliche vem com muçarela artesanal, alho laminado e quatro pequenos filés de anchova, na medida para dar gosto sem passar do ponto. A Castelões homenageia a famosa cantina do Bom Retiro e leva muçarela Roni e calabresa Cinque.

Entre as pizzas especiais destacam-se a Prosciutto (com queijo caciocavallo, prosciutto crudo da Serra Gaúcha, stracciatella e raspas de limão siciliano), a Bologna (a la bianca sem molho, com mortadela italiana, stracciatella e pesto), a ’Nduja, que combina salame calabrês e mel apimentado, e a Selvaggio com molho de tomate, mozzarella, prosciutto crudo da Serra Gaúcha e folhas de rúcula fresca finalizada com azeite.

Caio Soares, da Tica Pizzaria: produtores locais (Tica/Divulgação)

Memória afetiva e gastronomia artesanal

A Tica Pizzaria foi inaugurada em janeiro de 2024 no Itaim Bibi, a Tica Pizzaria nasceu com a proposta de oferecer um ambiente que mistura memória afetiva, narrativa cultural e gastronomia artesanal. Criada por Caio Soares, que cresceu dentro de pizzarias tradicionais paulistas, é a sua primeira empreitada autoral, resultado da decisão de se afastar do modelo delivery da família para criar uma experiência de salão mais intimista.

E de onde vem o nome? Ao contrário do que se possa pensar, Tica não é uma pessoa. A palavra remete ao som da tesoura ao cortar a pizza. Sim, cada mesa conta com duas ou três tesouras grandes, muito afiadas, para cortar a pizza. Lá não há garfo nem faca. Apenas guardanapos, para evitar muita sujeira na hora de comer com a mão.

Terminadas as deliciosas pizzas napolitanas, vem a hora da sobremesa, com a concessão dos talheres. E aí a tradição italiana grita. Entre as opções estão clássicos como cannolis sicilianos artesanais, tiramisu feito lá mesmo, pizza de avelã.

Em algum momento, infelizmente, é preciso parar de comer. E então, caminhando sobre o piso de caquinhos, como aqueles dos quintais das casas dos anos 1970, passamos pelas paredes de tijolos aparentes, pela portinhola da adega de vinhos, e deixamos para trás o charmoso sobrado de tijolos aparentes.