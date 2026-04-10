O que um evento ensinou a operadores de quiosques sobre planejamento e vendas

Como engajar mais de 300 parceiros e franqueados colocando-os na rota dos mesmos resultados? A Orla Rio, concessionária dos quiosques ao longo das praias do Rio de Janeiro, propôs, como solução, um evento que tratou cada um dos operadores como parte essencial do negócio, utilizando o storytelling como principal ferramenta.

Como case, o Encontro Anual de Planejamento (EAP) 2026 pode ser analisado como estratégia de engajamento baseada no senso de pertencimento. Entre as ferramentas utilizadas pela Orla Rio para estimular e fixar a mensagem “o sol é a gente que faz”, destacaram-se:

Roteiro de eventos com narrativa integrada,

Ativações de marcas parceiras (como Ambev, TIM, Diageo, PagBank, BAT) ,

Experiências,

Dinâmicas,

Destaques das oportunidades comerciais junto à rede.

“A gente quis mostrar, na prática e na emoção, que o sol não é só o clima, é o que cada operador faz todos os dias. O evento foi desenhado para que essa mensagem fosse sentida por todos, não só entendida. Quando a gente organiza o ano logo no primeiro trimestre, ampliando o acesso à ferramentas de gestão, o operador só ganha e consegue aprimorar mais a experiência do cliente”, explica Ingrid Lagrotta, Diretora de Marketing e Negócios da Orla Rio.

O storytelling foi parte fundamental da estratégia de engajamento

O evento aconteceu no dia 7 de abril, no Teatro PRIO, e começou com o questionamento “E se o sol não viesse?”, seguiu com alinhamento estratégico, organização do calendário e preparação para a nova temporada.

Na recepção, os participantes atravessaram o Portal Solar, estrutura simbólica que marcava o início da jornada, sendo recebidos pela chamada Equipe Solar, responsável por conduzir o credenciamento e dar as boas-vindas com ativações como o “drink solar” e a entrega de kits personalizados.

A dinâmica sobre o Sol incluiu participações surpresa na plateia e um filme manifesto que reforçou a mensagem central: o resultado não depende apenas de fatores externos, mas da atitude, preparo e execução de cada operação.

As metas comunicadas através da festa

A programação seguiu com conteúdos voltados à realidade da operação, incluindo uma palestra sobre comportamento e atitude com o humorista e palestrante Rossini Macedo e um bloco dedicado às transformações do food service, com destaque para a importância da experiência, da gestão eficiente e do uso de dados na tomada de decisão.

Um dos principais momentos do encontro foi a apresentação do calendário estratégico de 2026, estruturado em cinco pilares:

Eventos da cidade,

Esportes (com destaque para a Copa do Mundo),

Feriados,

Eventos proprietários da Orla Rio

Datas promocionais.

A proposta foi orientar os operadores a transformar cada data em oportunidade real de faturamento. Para ilustrar, o evento utilizou o storytelling através de uma esquete teatral bem-humorada que contrastava dois perfis de operação – um preparado e estratégico e outro baseado no improviso – evidenciando, na prática, como o planejamento impacta diretamente nos resultados.

“O Encontro Anual de Planejamento é o momento em que a gente alinha visão, organiza o jogo e prepara a rede para performar melhor ao longo do ano. Quando o operador se planeja, entende o calendário e se engaja nas iniciativas, o resultado aparece com mais movimento, mais eficiência e uma operação mais estruturada”, onclui João Marcello Barreto, Presidente da Orla Rio.