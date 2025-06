Evento no Rio aposta em campeões olímpicos e premiação de R$ 360 mil

A Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa (Zona Sul do Rio), será palco neste mês de junho da quarta edição do Concurso de Salto Nacional Santo Antônio, que ao longo de quatro dias (12 a 15) vai reunir algumas das principais estrelas do hipismo brasileiro.

O cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso, José Luiz Carvalho (que no ano passado venceu o GP e a Copa Ouro neste mesmo concurso de salto) e Luciana Lossio (amazona amadora que em 2024 foi vencedora dos GPs Internacionais de Wellington, nos EUA, e de Chantilly, na França) são atrações garantidas na competição nacional.

Também participaram os principais cavaleiros do Rio – como Luiz Francisco de Azevedo, recém-chegado da Europa e integrante da equipe brasileira no Mundial de Tryon – e ainda os campeões Rodrigo Lima, Thiago Mattos e Tiago Mesquita. A jovem Victoria Ullmann Beiler Lima, de 13 anos - campeã estadual mirim (1,20m) e campeã estadual JCA (1,10m) neste ano – também estará na competição.

Evento com entrada gratuita e prêmios de até R$ 200 mil

Com entrada franca nos quatro dias de competição, o concurso nacional vai distribuir mais de R$ 360 mil em premiações. As principais provas estão programadas para o fim de semana.

No sábado (14/06), a partir das 17h, as atenções estarão voltadas para a disputa do Grande Prêmio Santo Antônio , que vai distribuir R$ 200 mil entre os mais bem colocados.

No domingo (15/06), a Copa Ouro Shopping Leblon terá premiação de R$ 80 mil, em prova programada para 15h.

O CSN 5* Santo Antônio é, hoje, uma das mais relevantes competições do calendário hípico brasileiro. Nesta edição, contará com a participação de 147 cavaleiros e 256 cavalos. No sábado (14/06), quem comparecer à Hípica poderá assistir – a partir das 20h, logo após o GP Santo Antônio - ao show da cantora e compositora Camilla Marotti, ex-participante do The Voice Brasil e atualmente em cartaz com um tributo a Aretha Franklin, acompanhada pela banda FourplusOne.

O presidente da Sociedade Hípica Brasileira, Antônio Luís Ferreira de Mello, destaca a importância do concurso no calendário hípico fluminense e brasileiro:

“Temos atuado fortemente para alçar o hipismo de saltos do Rio ao patamar que ele merece. E o CSN 5* Santo Antônio vem fazendo edições mais relevantes a cada temporada. Isso pode ser comprovado não apenas pelo grande número de atletas e animais inscritos, mas principalmente pelo alto nível dos competidores que participaram nos últimos anos”, diz Antônio Mello.

Com patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Grupo AB, Coudelaria Santo Antônio e FSB Comunicação, o Concurso de Salto Nacional Santo Antônio tem apoio de Elena, Sanol Dog, Alamaster, Rituaali - Saúde do Corpo, Mente e Espírito, Injoy Suites, Giorno Bagno, Maison du Cavallier, Cachaça da Quinta, Revista Esporte Equestre, Crepes Bon Profit e In Moving.

