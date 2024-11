SHB aposta em espetáculo e realiza evento com campeões olímpicos e prêmio de R$ 635 mil

De hoje (20) a domingo, 380 inscritos estarão disputando dois concursos de saltos de altíssimo nível na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Zona Sul do Rio. A Pista Roberto Marinho será palco para cavaleiros olímpicos e algumas das principais estrelas do esporte no Brasil.

Cavaleiros como Stephan Barcha (atual campeão Pan-Americano e 5º colocado nas Olimpíadas de Paris), José Roberto Reynoso, Luiz Francisco Azevedo e Artemus de Almeida são as estrelas olímpicas confirmadas no evento, que vai oferecer premiação de R$ 635 mil.

Além destes, talentos como Luciana Lóssio (vencedora dos GPs Internacionais de Wellinton/EUA e de Chantille/França, em 2024; e atual campeã do GP Internacional do Rio), Theo Jordão, Guilherme Foroni e Francisco Musa se somarão aos “cavaleiros da casa” (SHB), como os multicampeões Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Tiago Mesquita, entre outros destaques do hipismo de saltos no país.

O Concurso de Salto 86º Aniversário da SHB é uma competição cinco estrelas nacional e internacional, que será disputada juntamente com a oitava e última etapa do Ranking da Sociedade Hípica Brasileira. As principais atrações do CSN estarão divididas entre o sábado (Copa Ouro Sabemi, às 14h) e o domingo (GP 86º Aniversário SHB, às 14h), com o vencedor fazendo jus ao Troféu Perpétuo Roberto Marinho.

No sábado, às 18h, também acontecerá o Grande Prêmio Internacional do Rio de Janeiro. Vale destacar que a SHB recebe em sua pista o único evento hípico internacional do Rio de Janeiro.

Camisa de Neymar será leiloada no sábado

Após a disputa da Copa Ouro Sabemi, na tarde de sábado, será leiloada uma camisa oficial autografada por Neymar, atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O dinheiro arrecadado será integralmente repassado a um projeto social de equoterapia, realizado por intermédio de uma parceria entre a SHB e a Equitar Therapies, e que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com necessidades especiais.

Música ao vivo no ritmo do 0800

A programação na Sociedade Hípica Brasileira vai extrapolar a disputa dos cavaleiros na pista. Quem gosta de música terá duas atrações gratuitas à disposição. Na sexta-feira (22), o DJ Daniel SMK vai tocar no quiosque a partir das 19h. No sábado, a atração musical será um show com a banda Pagodelas, a partir das 20h.

O restaurante da SHB vai funcionar normalmente nos cinco dias de evento, assim como a área kids (apenas para sócios). Pulseiras que darão acesso exclusivo ao lounge, que têm vista privilegiada para a Pista Roberto Marinho, estão à venda por R$ 650.

Os concursos de salto têm patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Grupo AB, Coudelaria Santo Antônio e Vinci Partners, com apoio da Malta Beef Club, Sanol Dog, Alamaster, Rituaali – Saúde do Corpo, Mente e Espírito, Injoy Suites, Cachaça da Quinta, Revista Esporte Equestre, Crepes Bom Profit e Sportv.

