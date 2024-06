Cavaleiros olímpicos e campeões brasileiros são atrações do Concurso de Saltos Santo Antônio, no RJ

A pista da Sociedade Hípica Brasileira na Lagoa., Zona Sul do Rio, será palco de disputas de elevado nível técnico, de quinta-feira (13) a domingo (16), com a realização do Concurso de Saltos Nacional 5* Santo Antônio. Com entrada franca nos quatro dias, a competição vai reunir 187 cavaleiros e 304 animais num espetáculo esportivo que merece ser prestigiado também por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma prova de hipismo.

Competidores de reputação internacional, como os atletas olímpicos José Roberto Reynoso e Artemus de Almeida, estarão entre as atrações do concurso de saltos, que terá ainda a participação de outros talentos do hipismo brasileiro, como Guilherme Foroni (integrante do Time Brasil que foi medalha de ouro no Sul-Americano de 2022), Rodrigo Lima, Thiago Mattos e Tiago Mesquita – estes três últimos considerados cavaleiros vitoriosos da “casa”, pelo histórico de competições na Hípica do Rio.

Durante o evento, jovens talentos do hipismo brasileiro também vão disputar a 5ª etapa das Seletivas da Juventude, que classifica para o Sul-Americano da Juventude 2024 realizado em Quito (Equador), de 14 a 20 de outubro. Theo Jordão, cavaleiro da Sociedade Hípica Brasileira e campeão sul-americano em 2023, será um deles e disputará a categoria Mirim.

O Concurso de Saltos Nacional 5* Santo Antônio vai distribuir mais de R$ 350 mil em premiações, valor obtido por meio de patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Grupo AB e Coudelaria Santo Antônio.

GP no sábado, Copa Ouro no domingo

As duas principais provas do concurso nacional serão disputadas no fim de semana. No sábado (15), às 19h, a atração será o Grande Prêmio Santo Antônio (1,50m), com premiação de R$ 200 mil. No domingo (16), às 17h, o destaque estará na briga pelo pódio da Copa Ouro Lucia Faria Alegria Simões (1,40m), com premiação de R$ 80 mil, em homenagem à amazona olímpica brasileira que faleceu em janeiro último.

Fora da pista, na noite de sexta-feira (14), o público poderá assistir a um show gratuito com o cantor Demétrius Gripp. O espetáculo vai começar após o encerramento do Prêmio Tulio Severo (1,35m). O restaurante da Sociedade Hípica Brasileira vai funcionar nos quatro dias de competição, e quem quiser assistir ao concurso nacional em área VIP ainda pode adquirir mesas de seis lugares ou mesmo um lugar individual (quinta a domingo).

O Concurso de Saltos Nacional 5* Santo Antônio conta com o apoio de Malta Beef Club; Sanol Dog; Alamaster, Rituaali – Saúde do Corpo, Mente e Espírito; Maison du Cavalier; Injoy Suites; Royal Horse; Cachaça da Quinta; Revista Esporte Equestre; Crepes Bom Profit e Equestrian Cavallie.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube