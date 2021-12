Estratégia cross-channel é a melhor maneira de impulsionar as vendas?

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Comunicar em múltiplos canais é ter um alcance maior e chegar a perfis e comportamentos de consumo diferentes.

A criação de campanhas que se integram, independentemente do tamanho da empresa ou do número de pontos de interação, traz benefícios para qualquer marca.

Nesta época do ano, nada melhor do que utilizar essa “receita de bolo” para impulsionar as vendas por meio de uma experiência personalizada de acordo com o comportamento de cada cliente, nos mais diversos canais. Entender onde o consumidor está presente ajuda a despertar mais interesse e a comunicar de maneira mais assertiva e complementar.

Na prática, o consumidor que transita por diversos canais de uma marca, seja loja física, redes sociais, blog, email marketing ou mensagem via smartphone, pode ser impactado de maneiras diferentes pela mesma marca, oferecendo uma experiência personalizada e ajudando-o na decisão de compra.

Para as marcas, o importante é que todos esses touchpoints sejam estrategicamente complementares e levem o consumidor a uma experiência de compra onde o cliente tem o poder de escolha.

A estratégia cross-channel impulsiona as vendas porque utiliza um princípio muito básico: a marca pode ser vista a partir de vários lugares. A visibilidade fácil é uma prerrogativa para ser achado e ser lembrado.

Porém, não basta ser visto. Tem que haver uma comunicação clara e linear onde o discurso seja o mesmo e leve o cliente a se interessar ainda mais pela marca.

Um discurso único fortalece qualquer marca e ele deve estar presente em todos os canais, permeando inclusive a estratégia que a empresa adotará para atrair novos clientes e estimular as vendas.

A segmentação de vários canais comprovadamente melhora o desempenho de campanhas que, de outra forma, são veiculadas em apenas um.

Conhecer seu público é fundamental para a criação de uma estratégia cross-channel, portanto essas ações começam antes de qualquer campanha.

Quais canais são mais usados e acessados? Esse é um dos inúmeros questionamentos quando se busca conhecer, prospectar e converter futuros clientes.

A análise de dados também é fundamental para uma campanha de sucesso. É através deles que uma empresa consegue, por exemplo, entender como se consome o conteúdo em cada canal utilizado por ele e como personalizar campanhas a fim de que, para além da comunicação desses canais, eles sirvam de mola propulsora para mais interações, mais interesse e, finalmente, a efetivação da compra, sem se esquecer que a jornada não para por aí.

Conteúdos alinhados para a experiência do cliente, que não acaba na venda, são fundamentais para o fortalecimento e posicionamento de uma marca.

A publicidade cross-channel é o novo normal. Clientes mudam seus interesses de uma plataforma para outra. Em um canal, buscam um filme; em outro, um texto. Já em uma outra plataforma, querem interagir.

Experiências digitais aprimoradas e criativas impulsionam os resultados do cliente e geram possíveis vendas.

Então, mão na massa!

Ainda dá tempo de assar o bolo com essa receita que não tem como errar:

Conheça seu ciente – futuro cliente Desenvolva conteúdos que interajam entre os canais que você utiliza Meça dados. Conheça como cada cliente navega em cada plataforma e quais seus interesses para cada uma delas Acompanhe a rota desse cliente e não o perca de vista Depois da venda? Crie uma relação próspera e fiel com seu cliente

Junte tudo com muita criatividade, carinho e interesse por seu público consumidor.

Sirva com os ingredientes que preferir! Acompanhamentos são sempre bem-vindos!

Boas vendas!

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

