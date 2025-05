Essa pedra artificial é produzida sem deixar resíduos e pode ser mais higiênica que granito

Na esteira das inovações voltadas para a economia circular, a eliminação total de resíduos sólidos e o reaproveitamento de água estão no topo da lista das melhores conquistas. Para chegar neste objetivo a Portinari, marca de revestimentos cerâmicos da Dexco, deu um passo ambicioso com a construção de uma fábrica 4.0.

Localizada em Botucatu - SP, ela é a primeira da América Latina a produzir lâminas de pedra sinterizada em grande formato (320x160 cm) com sistema de circuito fechado.

O resultado: 100% dos resíduos sólidos são reintegrados a outras linhas de produtos ou enviados para reciclagem e coprocessamento, o que concede à fábrica uma operação de "aterro zero". Com eficiência hídrica, a unidade também garante o reaproveitamento de 100% dos efluentes gerados, evitando desperdícios.

Sinterização é um processo onde materiais são compactados e aquecidos, formando um único material sólido.

A partir desta fábrica, a empresa desenvolveu um novo produto que visa oferecer ao mercado uma alternativa sustentável para pedras naturais como o mármore e o granito.

Petra, nova oferta ao mercado

Segundo a Portinari, a mais nova categoria de produtos foi pensada a partir da operação estabelecida pela fábrica 4.0, com cada detalhe do processo visando a minimização de impactos ambientais.

"Implementamos o conceito de fábrica 4.0 desde o início do projeto, com sistemas automatizados que permitem monitorar em tempo real o consumo de recursos e melhoria dos indicadores de desempenho", explica Mainar Allgaier, especialista de Meio Ambiente da Portinari.

Como diferencial, as lâminas Petra são:

Resistentes a riscos, abrasão, impactos, manchas, temperaturas elevadas e raios UV.

Apresentam baixa porosidade, proporcionando superfície higiênica — vantagem funcional sobre pedras naturais.

"Esse tipo de produto permite aplicações que vão muito além do tradicional. Estamos falando de um material que pode ser aplicado em tampos, frentes de armário, painéis de marcenaria e até móveis sob medida com acabamento de pedra. A aplicação em mobiliário é uma tendência crescente, especialmente em cozinhas e áreas gourmet", destaca Marina Crocomo, diretora de Marketing e Design da Portinari.

Os pilares estabelecidos para a produção sustentável

O coração do sistema está no circuito fechado de água, que trata e reaproveita até 95% do recurso hídrico utilizado no polimento e lavagem dos setores. Os 5% restantes se perdem por evaporação natural dos sistemas — um índice considerado excelente pelo setor. "Nossas estações de tratamento permitem que a mesma água seja reutilizada diversas vezes, minimizando o impacto ambiental de nossas operações ", detalha Allgaier.

A economia circular vai além da gestão de resíduos: ela se traduz em inteligência de processo. Durante a fabricação, fragmentos de revestimentos e excedentes de corte são reaproveitados e não viram entulho. "Esses materiais são caracterizados e reintegrados à produção de outras linhas da Portinari", explica Jorge Elias, especialista de Processos da Portinari. "Para a Petra, usamos matérias-primas virgens, mas nada se perde no processo como um todo", aponta.

A economia circular se completa com o reaproveitamento de 100% dos resíduos sólidos. Partículas cerâmicas que seriam descartadas são incorporadas a outras linhas de produtos, enquanto embalagens seguem para reciclagem por meio de programas de reciclagem ou logística reversa.

