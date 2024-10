ESG: Renner investe R$ 120 mil em empreendedorismo feminino

Nesta semana, a Lojas Renner S.A. celebra o dia do empreendedor, 5 de outubro, com o anúncio das 12 novas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que farão parte do programa Varejo Social.

A iniciativa é uma das principais ações de impacto social realizadas pelo pilar social da empresa, o Instituto Lojas Renner (IRL).

O instituto segue cumprindo uma agenda ESG com foco no investimento em empreendedorismo feminino.

As organizações foram escolhidas entre um total de 80 inscritas. Serão investidos R$ 120 mil na mentoria, capacitação e preparo das líderes de cada OSC.

Cada uma das contempladas receberá um apoio financeiro no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) para ser usado na estruturação dos bazares sociais a partir da execução dos planos de ação.

Por que a Renner investe em empreendedorismo feminino?

Segundo a empresa, ao longo de 15 anos, o Instituto Lojas Renner tem investido no futuro e na formação de mulheres em situação de vulnerabilidade a fim de utilizar o poder de transformação social do empreendedorismo.

Em 2023, o instituto fez investimento recorde de R$ 5,4 milhões em ações voltadas para a inclusão social e produtiva de mulheres, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

Desde sua fundação em 2008, o ILR já aplicou mais de R$ 90 milhões em mais de 1 mil projetos, beneficiando diretamente mais de 260 mil pessoas em todo o Brasil.

“Incentivamos as mulheres a ampliarem suas oportunidades e aplicarem as ferramentas aprendidas, buscando aumentar seu faturamento e profissionalizar seus negócios”, destaca o diretor executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto.

Entre as ações promovidas, a fim de cumprir as diretrizes no “S” da agenda ESG, destacam-se:

Programa Empreendedoras da Moda

Com um investimento de R$ 3,2 milhões e duração de 24 meses, o programa visa acelerar negócios no setor da moda liderados por mulheres que promovem um impacto social positivo e utilizam práticas sustentáveis.

Até 2023, o projeto viabilizou mais de 9 mil atendimentos e ofereceu cursos online, mentoria e aceleração gratuitos, beneficiando cerca de 75 organizações e mais de 1,8 mil mulheres.

Todas Avançam Juntas

Ação anual onde parte do valor das vendas da Renner, Ashua, Youcom, Camicado e Realize é destinado a projetos do ILR.

Em 2023, o TAJ arrecadou R$ 3,8 milhões, elevando o total arrecadado desde o início do movimento para mais de R$ 30 milhões.

O TAJ já impactou a vida de mais de 35 mil mulheres, reforçando a moda como uma poderosa ferramenta de transformação social e empoderamento feminino.

“Nosso objetivo é avançar com essas ações de forma cada vez mais articulada, com diferentes atores, tais como novas parcerias e doadores institucionais, além da ampliação da captação de recursos”, conclui Ferlauto.

