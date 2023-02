Novos caminhos a partir da transformação social

Além de atuar em concessões de infraestrutura de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, o Grupo CCR também dedica especial atenção à licença social para suas operações, por meio do investimento em projetos de impacto e ações transformadoras.

Todos os dias a CCR transporta mais de 3 milhões de passageiros em metrôs e trens, recebe cerca de 26 milhões de passageiros anualmente em seus aeroportos e faz mais de 3 mil atendimentos diários nas rodovias que administra.

“Com isso, permitimos que as pessoas realizem suas jornadas de vida e descubram novos caminhos, e que as comunidades, as cidades e os negócios também se desenvolvam e que todos cresçam, num contexto que denominamos mobilidade humana”, afirma Tonico Pereira, diretor de Comunicação e Responsabilidade Social do Grupo CCR e membro do conselho de administração do Instituto CCR.

Ações em diferentes regiões

O Instituto CCR foi criado para fomentar iniciativas voltadas para a transformação social das comunidades onde atua, com projetos de cultura, educação, esporte e saúde. Em 2022, as iniciativas impactaram mais de 2 milhões de pessoas.

A extensão territorial dos negócios da CCR permite ampliar a atuação e a sinergia entre os projetos, incentivando a transformação social. “Nossos projetos sociais e programas proprietários têm como missão elevar o nível de relacionamento com nossos públicos e deixar um legado à sociedade nas mais diversas regiões do país”, aponta Pereira.

Os projetos são realizados via leis de incentivo ou por meio dos programas proprietários, além de campanhas institucionais feitas durante o ano. A escolha e a definição dos projetos passam por um criterioso funil de avaliação. São analisadas as diretrizes da companhia, além da avaliação do impacto social de cada projeto.

Em 2021, foram aplicados R$ 41 milhões em 26 projetos sociais apoiados pelo Instituto CCR. As iniciativas impactaram 678.509 pessoas diretamente e 2,2 milhões de pessoas indiretamente em 304 municípios.

Conexões

Para a CCR, a infraestrutura e a inclusão social estão diretamente conectadas. No Instituto CCR essa ligação está materializada em dois projetos. O primeiro é o Favela 3D, um programa de erradicação da pobreza de uma maneira sistêmica, realizado pela Gerando Falcões, que vai levar infraestrutura, tecnologia, saneamento básico, saúde, renda e lazer para os moradores das comunidades.

Desde 2021, o Grupo CCR vem realizando serviços técnicos, como levantamento e estudos preliminares, projetos de infraestrutura básica, de urbanismo e de arquitetura, além de recuperação de Áreas de Preservação Ambiental no piloto Favela Marte, em São José do Rio Preto (SP).

“O Favela 3D vai transformar as comunidades do Brasil. Por isso, para nós, investir em mobilidade humana é acreditar no Favela 3D, que levará a esses moradores lugares dignos, digitais e desenvolvidos”, explica o executivo da CCR.

O segundo projeto de infraestrutura e inclusão social apoiado pelo Grupo é o Parque da Cidadania de Heliópolis, maior favela de São Paulo. Com 50 anos de existência, pela primeira vez a comunidade ganhará um parque de 78 mil metros quadrados, doado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Na primeira fase dos trabalhos, a terraplanagem, a drenagem e os serviços de contenção foram realizados pela CCR. “Estamos contribuindo para novos horizontes na comunidade. São mais de 200 mil moradores que contarão, em breve, com lazer, cultura e oportunidade de transformação”, diz Pereira.

Cultura em forma de música

Na frente de ações sociais da CCR voltadas para a cultura, destacam-se dois programas apoiados pela companhia. Um deles é o do Instituto Baccarelli, organização sem fins lucrativos que há 25 anos proporciona ensino de excelência combinando os eixos social, educacional e cultural.

A instituição fundou a Orquestra Sinfônica Heliópolis, primeira no mundo em uma favela. Anualmente, atende 1,2 mil alunos em situação de vulnerabilidade por meio de programas de ensino de excelência, com reais oportunidades de profissionalização na música.

Sob a direção artística do maestro e regente titular, Isaac Karabtchevsky, o Instituto Baccarelli incentivou o surgimento de outros projetos similares no país. Além disso, opera como agente de transformação social, mostrando um futuro com mais perspectivas a centenas de crianças e jovens.



Música também é o foco da parceria da CCR com o Conservatório de Tatuí (SP). A instituição é a maior escola de música e artes cênicas da América Latina e um dos exemplos mais bem-sucedidos de fomento à cultura e à cidadania no Brasil. Com mais de 60 anos de formação, o conservatório forma instrumentistas, cantores, atores e luthiers de prestígio internacional.

Não basta apoiar, tem de transportar

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, também está entre os projetos apoiados pela CCR. Com mais de 30 mil metros quadrados, é um espaço de ciências aplicadas que explora oportunidades e desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas, a partir das perspectivas da sustentabilidade e da convivência.

Em março de 2022, com o apoio do Instituto CCR, o Museu do Amanhã retomou as visitas gratuitas às terças-feiras, uma forma de incentivar a inclusão social. Além disso, o Instituto CCR oferece kits lanches e passagem gratuita pelo VLT Carioca a crianças, jovens, comunidades próximas, professores e alunos do Programa Caminhos para a Cidadania.

“Em conjunto com outras organizações, pensamos e planejamos uma forma de potencializar esses projetos para que possamos impactar mais pessoas”, explica o diretor do Grupo CCR. “O Museu do Amanhã é um bom exemplo. Levamos os conteúdos de Coração - exposição que esteve em cartaz no espaço - para as embarcações, metrôs, trens e aeroportos da CCR”, complementa.

O Instituto CCR e a CCR Metrô Bahia, concessionária do Grupo CCR responsável pela construção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro Freitas, também apoiam a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que prestou homenagem aos 110 anos do escritor baiano Jorge Amado e recebeu mais de 140 mil pessoas em seis dias.

O Grupo CCR ainda disponibilizou o “Vá de Metrô” ─ vans que fizeram o translado de mais de 5 mil pessoas entre a Estação de metrô Campo da Pólvora e o Pelourinho.

“Além do apoio financeiro a esses projetos, a CCR vem expandindo e conectando os projetos, com a realização de lives de exposições para os colaboradores da empresa, apresentações sociais do Grupo Corpo, com a participação de alunos do Parceiros da Educação, entre outros”, conta Pereira. “Dessa forma, garantimos que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, propagando a cultura por todo o Brasil.”





Educar é preparar para assumir papéis na sociedade

No pilar de educação do Instituto CCR, são apoiados projetos voltados para o desenvolvimento dos índices de ensino. A ONG Parceiros da Educação, por exemplo, apoia ações que têm o objetivo de melhorar os indicadores educacionais de 15 escolas públicas estaduais localizadas em áreas de vulnerabilidade social do Jardim São Luís, Capão Redondo e Campo Limpo, na capital paulista, e de Pindamonhangaba (SP).

“Cada escola ou rede tem um plano de ação específico que atende às suas características e necessidades, fundamentado em quatro pilares: pedagógico, gestão, comunitário e infraestrutura”, diz o executivo.

Entre as atividades apoiadas pelo Instituto estão a recuperação de aprendizagem, formação contínua de professores e coordenadores, tecnologia, gestão voltada para resultados, ações de integração família-escola, formação para equipe gestora e apoio à infraestrutura.

A frente educação é tão importante para o Grupo que o Instituto CCR coordena há 20 anos um programa social e educativo próprio, o Caminhos para a Cidadania, com o apoio das unidades de negócio da companhia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ele promove a formação continuada e o empoderamento de educadores por meio da oferta de material pedagógico, seminários e cursos à distância gratuitos com estratégias pautadas nas dez Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), metodologias ativas, competências socioemocionais e aprendizagem baseada em projetos.

A ideia é trabalhar com os professores temas como cidadania, diversidade, educação financeira, caminhos seguros, educação ambiental, cultura digital e saúde mental para que eles multipliquem com seus alunos em sala.



Educação para pequenos empreendedores

Desde 2020, o Grupo CCR patrocina 100% do projeto “Acelerando Seu Corre”, realizado pela Wakanda Educação Empreendedora de Salvador. Criado para atender pessoas que empreendem informalmente por necessidade, ele ajuda a aprimorar habilidades, sem modificar de forma brusca a rotina, e a utilizar todos os seus recursos para potencializar os resultados no dia a dia.



“O Acelerando surgiu da necessidade de tornar o conteúdo disponível acessível a pessoas que transformam o corre, o bico, em um negócio estruturado, mesmo sendo um pequeno empreendimento”, conta Karine Oliveira, CEO da Wakanda. “Ele lapida por meio do conhecimento tudo que essas pessoas já fazem de maneira intuitiva.”

O curso utiliza uma linguagem informal para transmitir conhecimento sobre empreendedorismo de maneira direta e objetiva por meio da tecnologia. São abordados temas como gestão financeira, vendas no ambiente digital e planejamento, além de inteligência emocional e autocuidado.

O programa surgiu da intenção da CCR de atuar com empreendedores no entorno do metrô, incluindo ambulantes, e já capacitou mais de mil negócios do mercado informal de Salvador e região metropolitana nas duas primeiras edições.

E o curso já dá frutos. Michel Pereira, dono de uma empresa de bonés com temas afro centrados, por exemplo, além de participar de feiras fora de Salvador, foi finalista no edital da Fábrica Cultural, espaço que estimula a criação e o desenvolvimento de produtos, serviços e negócios derivados da economia criativa. Além disso, se tornou tutor de marketing e, atualmente, participa da atual edição do “Acelerando Seu Corre”.

Sem saúde não há inclusão

Ninguém sai do lugar se não estiver saudável. Assim, para poder levar adiante sua estratégia de mobilidade humana, o Instituto CCR investe em saúde, no cuidado e no bem-estar de seus clientes.

Há 20 anos, a companhia lançou um projeto focado em caminhoneiros, o “Estrada para a Saúde”. Com a expansão das atividades da CCR, o programa foi rebatizado neste ano como “Caminhos para a Saúde”, expandindo os serviços gratuitos de saúde - exames, apoio à saúde emocional, ações de segurança viária, além de campanhas e ações preventivas e de bem-estar - para novos públicos: ciclistas, pedestres, motoristas e passageiros, além dos profissionais do volante.

Além do programa proprietário, a CCR contribui para o impacto da saúde em comunidades. No Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul (PR), atende com qualidade e segurança a demanda de internação de cuidado crítico do paciente idoso, oferecendo acomodações seguras e condições tecnológicas que permitem a melhoria da qualidade e agilidade dos serviços de saúde oferecidos à população atendida.

O Instituto CCR também apoia o Hospital do Amor, localizado em Barretos (SP) e reconhecido internacionalmente por sua excelência em tecnologia e cuidado humanizado em oncologia. O hospital tem 42 unidades móveis em 15 estados (12 áreas de atuação da CCR), que oferecem exames de papanicolau e mamografia.

No Hospital São José, instituição privada de caráter beneficente e filantrópico localizada no trecho da CCR ViaCosteira na cidade de Criciúma (SC), o apoio do Instituto CCR foi destinado à compra de “braços robóticos”, equipamentos inéditos no sul do estado.

Ele permitiu ampliar o atendimento e modernização técnica do serviço de radioterapia do hospital que é referência em atendimento de alta complexidade e em serviços de oncologia da região. Atendem pacientes do SUS e reduzem, em média, de 40 sessões de radioterapia em um tratamento convencional para cinco sessões apenas. Isso significa mais qualidade de vida ao paciente que vai menos ao hospital e, consequentemente, tem menos efeitos colaterais do tratamento.

Esporte contra diferenças sociais

A CCR também investe em projetos de esporte de base, contribuindo para o desenvolvimento de crianças e jovens. O Instituto CCR é parceiro do BVC Voleibol de Base Feminino, uma iniciativa do Barueri Volleyball Club.

O time localizado em Barueri (SP) é celeiro para a formação de atletas para as seleções do estado e seleções brasileiras de base. O projeto tem como idealizador o técnico da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães.

Já o Instituto Esporte & Educação, criado pela ex-atleta e medalhista olímpica de vôlei Ana Moser, tem o apoio do Instituto CCR nas unidades de Heliópolis, na capital paulista, de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e de Deodoro, na capital carioca. Desenvolve atividades educacionais e esportivas de diversas modalidades para 800 alunos de 8 a 14 anos, além de ações culturais, de saúde, de cidadania e integração comunitária.

Todas essas ações e projetos apoiados pela CCR contribuem para a transformação social das comunidades, trabalhando transversalmente a mobilidade humana e contribuindo para a estratégia ESG do Grupo.