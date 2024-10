ESG dá dinheiro sim. Confira as evidências

Apesar do barulho feito por questionamentos baseados em casos isolados ou argumentos políticos, a conexão entre práticas de sustentabilidade e desempenho financeiro em empresas tem sido confirmada por diversos estudos.

Segundo um relatório recente da gestora de ativos holandesa Robeco, o tema tem sido objeto de pesquisa acadêmica há pelo menos meio século.

Os dados indicam que a tese é verdadeira: “um metaestudo abrangente de Friede et al. (2015) analisou mais de 2.250 estudos acadêmicos sobre o desempenho ESG, cobrindo quatro décadas de dados (1970-2014). A análise concluiu que o ESG se correlacionou positivamente com o desempenho financeiro corporativo em 62,6% dos estudos, com resultados negativos em menos de 10% dos casos (os demais foram neutros)”, resume o time de pesquisa da gestora.

E tem mais

Para quem duvidar dos dados históricos, um estudo de 2023 analisou o desempenho das empresas de 2015 a 2020 e obteve resultados semelhantes, reforçando a ideia de que a integração de informações ESG nas operações e decisões corporativas pode agregar valor, resultando em empresas melhor gerenciadas e com melhor desempenho financeiro.

Por outro lado, a análise da Robeco indica que o impacto das práticas ESG na capacidade de criação de valor parece menor quando a avaliação considera portfólios de investimento.

Dados de sustentabilidade influenciaram positivamente os retornos dos portfólios em 38% dos casos (contra 62,6% dos estudos sobre desempenho corporativo), enquanto uma influência negativa foi encontrada em 13% dos casos (contra 10%).

É contra intuitivo imaginar que uma agenda que gera valor para empresas não entregue os mesmos resultados para gestores de ativos.

Mas há explicações plausíveis:

Muitas estratégias de investimento ESG falham em se concentrar nas informações mais relevantes.

Como temos defendido neste espaço, o processo pelo qual práticas de sustentabilidade corporativa entregam valor é complexo e multifatorial e não pode ser capturado por “listas de tarefas”.

O valor está mais na integração estratégica de riscos e impactos do que no cumprimento de requisitos pontuais.

Para capturar valor com investimentos ESG, é necessário avaliar o processo pelo qual empresas integram sustentabilidade aos seus negócios e ajustar as ferramentas para mapear e medir riscos, oportunidades e impactos específicos em cada setor, geografia e característica de mercado.

Desta forma, a tese do valor ESG poderá se confirmar de forma mais abrangente também do ponto de vista da alocação de investimentos, a exemplo do que já acontece na ótica da gestão empresarial.

