Como começar a medir indicadores ESG na sua empresa? Veja passo a passo

Nos últimos anos, testemunhamos uma transformação significativa no panorama empresarial global. Impulsionadas pela crescente conscientização sobre a importância das práticas sustentáveis, as diretrizes ESG surgiram como uma resposta às demandas de consumidores e investidores cada vez mais exigentes, emergiram como a maior tendência de negócios da década e rapidamente evoluíram para uma necessidade básica de qualquer empresa que deseja se manter competitiva.

Para ter ideia, de acordo com um estudo da Humanizadas, empresas com práticas sólidas de ESG têm retorno financeiro 615% superior ao Ibovespa. O estudo também aponta que a probabilidade de um colaborador indicar seu local de trabalho, nesses casos, é 130% maior do que na média do mercado brasileiro e que o otimismo dos fornecedores e parceiros desse grupo com relação ao futuro da parceria é 95% maior.

Diante desse cenário, a implementação efetiva dos indicadores ESG não é mais uma escolha, mas uma necessidade básica para as empresas que buscam não apenas sobreviver, mas liderar o mercado.

Pensando nisso, listamos abaixo os seis primeiros passos para aqueles que desejam iniciar essa jornada. Veja.

1. Entenda (verdadeiramente) o conceito de ESG

Pode parecer óbvio, mas antes de começar a medir os indicadores ESG, é crucial compreender o que é ESG e como esses fatores impactam os negócios para além da teoria. Afinal, de que formas este conjunto de práticas ajuda a reduzir riscos, aumentar lucros e fortalecer a reputação das marcas no mercado? Este é o primeiro passo para iniciar uma abordagem sustentável de sucesso na sua organização.

2. Avalie o comprometimento da alta administração

O comprometimento da alta administração é o alicerce sobre o qual repousa o sucesso da implementação do ESG por toda a cultura empresarial. Empresas com líderes comprometidos têm mais probabilidade de alinhar estratégias corporativas com práticas sustentáveis, criando um ambiente propício para a implementação bem-sucedida dessas iniciativas de modo que permeiem toda a organização.

3. Identifique indicadores relevantes para o seu setor

Cada setor tem seus próprios desafios e oportunidades ESG. Para o setor de tecnologia, por exemplo, onde a inovação é essencial, investir no pilar social é essencial para conseguir atrair e reter talentos diversos. Já para uma empresa de infraestrutura que presta serviços para o governo, a governança será provavelmente o ponto mais relevante. Identifique os indicadores mais relevantes para o seu setor, levando em consideração as expectativas dos stakeholders e as melhores práticas do mercado.

4. Realize uma avaliação interna e estabeleça metas mensuráveis

Conduza uma avaliação interna para entender o estado atual da sua empresa em relação aos indicadores ESG. Isso ajudará a identificar áreas de melhoria e estabelecer metas realistas. Com nessa avaliação, fica mais fácil definir metas SMART (metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo) para melhorar o desempenho ESG da sua empresa.

5. Implemente sistemas de monitoramento e comunique os resultados

Com tudo isso feito, é chegada a hora desenvolver sistemas eficazes para monitorar os indicadores ESG estabelecidos para a sua empresa. O processo pode envolver a implementação de software especializado ou a integração de métricas ESG nos sistemas existentes – além de, claro, a contratação de profissionais especializados em ESG para acompanhar e analisar todos estes dados.

E lembre-se: a transparência é um pilar fundamental para envolver stakeholders e construir confiança. Por isso, comunique regularmente os resultados alcançados e as iniciativas ESG em andamento.

Dê o primeiro passo agora mesmo

Com o objetivo de mostrar o caminho para elevar os resultados das empresas implantando as diretrizes de ESG, a EXAME apresente, entre os dias 4 e 12 de dezembro, a série ESG para Negócios. Virtual e totalmente gratuito, o treinamento será apresentado pela própria diretora de ESG da EXAME, que acumula anos de experiência no setor e trabalha ativamente em parceria com empresas de diferentes segmentos para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

Durante os encontros, os participantes irão descobrir, dentre outras coisas:

Como implementar ESG na sua empresa;

Quais indicadores e KPIs indispensáveis;

Como medir o impacto nos stakeholders.

Para acompanhar o conteúdo gratuitamente, basta preencher o formulário de interesse na página oficial do projeto clicando aqui.

