ESG: como Parque Bondinho Pão de Açúcar alcançou certificação com Sistema B e o que isso representa

O Movimento Global de Empresas B é um índice internacional que certifica empresas comprometidas em gerar resultados positivos tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental e social.

O reconhecimento e a certificação de Empresa B é importante para a estratégia ESG de empresas comprometidas com a sigla.

O Parque Bondinho Pão de Açúcar, que administra a famosa atração do Rio de Janeiro, acaba de receber a certificação.

No turismo, diferentes ações podem ser tomadas, mas, para a companhia, administrada pelo Grupo Iter, o foco se dividiu em três ações principais, alinhadas com os ODS da ONU.

Em área de conservação, reflorestamento é prioridade

O Parque Bondinho investe em projetos de reflorestamento, de recuperação de áreas verdes e de conservação de espécies ameaçadas de extinção.

As ações incluem o manejo da trilha do Morro da Urca, a neutralização das emissões de gases de efeito estufa e a gestão adequada dos resíduos de suas operações.

Educação para garantir um futuro sustentável

Na esfera social, a empresa tem iniciativas como a Educa Bondinho, que visa ampliar o acesso à educação de qualidade.

O projeto recebe ao ano mais de 10 mil alunos e professores das redes pública e particular do Rio de Janeiro, e tem como objetivo conscientizar as gerações futuras para a conservação do planeta.

Integridade acima de tudo

Na governança, com o conceito de "integridade" como um dos seus principais valores, o atrativo turístico segue rigorosamente diretrizes de conduta e ética durante a execução de quaisquer atividades profissionais

São estabelecidas práticas de controle e monitoramento regulatório, de padronização de processos e atuação em temas como a não discriminação, o combate ao assédio moral, o sigilo de informações, a liberdade de expressão, o relacionamento transparente com fornecedores, entre outros.

Para Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, a certificação é uma conquista importante tanto para o Parque Bondinho quanto para a indústria turística.

“Estamos muito felizes com o resultado desta certificação, que posiciona o Parque Bondinho em um resultado de destaque no segmento de turismo. Isso demonstra o nosso compromisso em inovar e inspirar felicidade por meio da construção de um negócio transformador que se preocupa com a sustentabilidade”, conclui o executivo.

