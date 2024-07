Saiba em quais cidades é melhor contar com um carro alugado

Está pensando em alugar um carro para viajar? Seja a trabalho ou por lazer, a opção oferece conforto para estadias longas, permitindo maior mobilidade e até economia de dinheiro.

Segundo a Rentcars, agência de viagens online especializada em aluguel de carros, esses são os destinos onde os brasileiros mais contratam esse serviço.

São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ Porto Alegre - RS Recife - RE Salvador - BA

Nova pesquisa da empresa revelou estes como os destinos mais buscados nos primeiros meses de 2024.

São Paulo (SP) segue na liderança, repetindo a posição do ranking de 2023. Com mais de 1500 quilômetros quadrados, a metrópole é conhecida por ser a maior da América Latina.

O fluxo de viagens é maior no mês de janeiro, período que ainda conta com as festas de início de ano e coincide com as férias de Verão, mas o uso de carros é visto como essencial pelos turistas durante todo o ano.

Os dados da Rentcars mostram que cidades como Recife e Rio de Janeiro são destinos mais procurados no mês de março, por conta do Carnaval.

Carros mais procurados pelos brasileiros

E se você vai viajar para algum desses destinos, também pode ser útil saber quais carros são mais procurados para aluguel.

Os brasileiros costumam optar pela economia, sendo essa a categoria de veículo mais alugada, responsável por quase metade dos aluguéis do primeiro semestre do ano (40,13%).

Os compactos ficaram em segundo, com 22,80% dos aluguéis, e os SUVs cresceram no gosto dos brasileiros, ficando com o terceiro lugar e 14,97% dos aluguéis.

Também é possível alugar no exterior

No exterior, os dados da Rentcars revelam que os brasileiros foram mais para os Estados Unidos no início de 2024. O estado da Flórida domina as intenções de viagem.

Miami – Flórida, EUA Orlando – Flórida, EUA Lisboa – Portugal Fort Lauderdale – Flórida, EUA Los Angeles – Califórnia, EUA

Os destinos costumam receber famílias, o que resulta no aluguel de carros mais espaçosos como os SUVs – responsáveis por 35,15% das locações internacionais.

