EqSeed ultrapassa R$50 mi de investimento em startups e lidera o setor

A EqSeed acaba de ultrapassar a marca de R$50 milhões em investimentos em startups e segue como a líder do setor no Brasil, com o maior volume captado. Os dados estão disponíveis no relatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa, como todas as plataformas de equity crowdfunding, tem obrigação da reguladora CVM de publicar em seu site esse documento, que é uma lista completa e oficial de todas as rodadas já concluídas pela plataforma.

A empresa conta ainda com o maior número de exits para os investidores do Brasil: quatro empresas do portfólio foram adquiridas recentemente, gerando retornos significativos em um prazo surpreendentemente curto. A fintech representa, hoje, a maior fatia do setor, com quase 25% dos investimentos brasileiros online em startups passando pela plataforma.

Diante de um volume inédito de aquisições de startups, em que correspondem a 339 aquisições no primeiro semestre, de acordo com dados do distrito, as pessoas estão cada vez mais interessadas em investir em empresas privadas pela perspectiva de retornos potenciais. Antes do equity crowdfunding, o acesso a esses investimentos era complexo e limitado, mas plataformas como EqSeed permitiram que investidores pudessem injetar capital nesse tipo de ativo, oferecendo facilidade e segurança.

Para a pessoa que opta por esse investimento, a ideia é conseguir comprar participação cedo nessas empresas com a expectativa de que viabilizem retorno de várias formas: podendo abrir capital na bolsa, gerar dividendos ou serem vendidas para alguma grande companhia por um preço muito superior ao pago em alguns anos.

Os casos de exit da EqSeed seguiram essa trilha. Das startups já vendidas, três são fintechs e uma logitech. O primeiro caso ocorreu em setembro do ano passado, quando a fintech DinDin foi vendida para o Bradesco. Em 2018, a DinDin captou R$600 mil em tempo recorde via EqSeed. Dois anos depois, foi comprada por um dos maiores bancos da América Latina, gerando retornos significativos para investidores em prazo bastante curto para o mercado de startups.

Em fevereiro deste ano, foi a vez da Pegaki após duas captações na EqSeed. Fundada em 2016 em Santa Catarina, a startup de rede de pontos de retirada e coleta, foi comprada pela Intelipost, empresa de logística para comércio eletrônico, que recebeu um aporte de R$ 130 milhões da gestora de private equity Riverwood Capital em dezembro passado. Os investidores tiveram retornos múltiplos.

Mais duas fintechs do portfólio da EqSeed foram adquiridas esse ano: a IOUU, plataforma de P2P lending, e a App Renda Fixa, aplicativo para comparação de investimentos que foi comprada pelo Hurst Capital recentemente, após captar R$1 milhão via EqSeed em 2019. No caso da IOUU, bem como no caso da Pegaki, a startup realizou duas rodadas via EqSeed, antes de ser comprada em abril pelo Letsbank. Em suas duas rodadas, ela captou um total de R$1,7 milhão via EqSeed, e o “exit” representou retornos expressivos para investidores.

Nova etapa do mercado equity crowdfunding

O marco de R$50 milhões investidos junto aos 4 casos de “exit” sinaliza o início de uma nova etapa de consolidação e crescimento do mercado de equity crowdfunding brasileiro, que vem aumentando ano após ano desde o início.

Segundo dados divulgados recentemente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram cerca de R$210,6 milhões movimentados desde 2016 pelo mercado de crowdfunding de investimento. Contudo, os dados incluem valores também investidos em projetos imobiliários. Isolando os valores investidos exclusivamente em startups e atualizando com os valores reportados oficialmente pelas plataformas em 2021, o valor total aplicado em startups via equity crowdfunding chega a aproximadamente R$218 milhões. Desse total, R$50 milhões foram investidos via EqSeed, mais do que qualquer outra plataforma.

Ao analisar a performance recente da EqSeed, há outros sinais de aquecimento desse mercado. A média de captação via a plataforma pelas startups é de mais de R$1 milhão em menos de um mês. Porém há vários casos de rodadas mais rápidas.

O caso da Aeroscan mostra o termômetro do mercado. Em apenas seis horas, tempo recorde na EqSeed, a startup de vídeo-monitoramento por drones para segurança captou R$1,3 milhão no mês passado. Essa foi a segunda rodada da startup via EqSeed, que já havia captado R$850 mil durante o período de sete dias em fevereiro.

Em maio, a Taxcel, taxtech de tecnologia SaaS B2B que simplifica a apuração e análise de impostos, tinha captado R$1 milhão em apenas 48 horas via EqSeed. Logo depois, em junho, a Marlim.Co, fintech especializada em soluções de pagamento com foco no mercado de câmbio, replicou o sucesso da Taxcel, completando sua rodada de R$1 milhão também em dois dias. O investimento médio foi de R$18 mil.

Segundo Begnoche, essa rapidez só é possível online, fator chave no modelo da EqSeed.

“Digitalização é uma tendência inegável em todo setor, e essas captações em tempos recordes mostram o poder do venture capital online, sem burocracia e sem fricção desnecessária. Captações de milhões de libras em horas ou dias, seguindo o mesmo modelo digital, são corriqueiras em plataformas de equity crowdfunding no exterior. Já está começando a virar hábito também no Brasil”, declara.

O executivo acredita que o mercado de equity crowdfunding está entrando em um momento “turning point”, e aguarda um crescimento bastante acelerado, também esperado pelo o mercado. Está no radar uma atualização das regras da CVM, com a previsão de aumento de limites de captação para pelo menos R$10 milhões por empresa.

“Há uma série de variáveis que sinalizam para um ponto de inflexão. A demanda e confiança dos investidores podem ser percebidas pelo volume investido, pela rapidez das rodadas e a satisfação com os primeiros retornos. Os dados da CVM mostram uma curva de crescimento já bem saudável, que deve continuar um movimento ascendente quando a CVM aumentar os limites de captação. Já estamos nos planejando para atender a esse aumento de demanda e muito animados para liderar essa próxima etapa de expansão do mercado,” afirma.

