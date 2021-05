Entendeu, ou quer que desenhe?

Está tudo bem, este é nosso papel.

O design gráfico tem justamente o papel de trazer a compreensão, tornar atrativa uma mensagem e, mais do que tudo, trazer entendimento por meio de representações gráficas.

É uma área estratégica da comunicação, acima de tudo intelectual, parte fundamental do conteúdo. Apesar de muitos pensarem que designers têm tudo na ponta do lápis, ou do mouse, para que o projeto seja efetivo são necessários estudos, atualizações e busca constante por referências.

O lazer também auxilia e muito neste processo criativo. É no ócio também que se incubam grande parte das ideias, quando surge o momento “ahá!”

Mas uma coisa é primordial. Manter-se bem informado sobre temas sociais, políticos e mercadológicos para entender contextos e gerar insights para os clientes.

Entendeu? Se preferir a gente desenha, com prazer!

“Tornar o simples complicado é fácil, tornar o complicado simples, isto é criatividade.” Charles Mingus, contrabaixista e compositor de Jazz.

*Rodrigo Lage é Diretor de Design da FSB Comunicação

