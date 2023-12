ENGIE anuncia vencedoras de programa para apoio à geração de renda de mulheres

A ENGIE anunciou as vencedoras do quarto edital do Mulheres do Nosso Bairro, que tem o objetivo de apoiar mulheres e favorecer a equidade de gênero no país. O público-alvo são pequenas empreendedoras que estão nos vários municípios de atuação do grupo de parceiros do projeto.

Uma das novidades do ano foi a priorização de vagas para mulheres pretas. Nesse contexto, a lista final apresenta 70% das premiadas autodeclaradas negras. As iniciativas contempladas estão distribuídas em 54 municípios de atuação da empresa e de seus parceiros, em 23 estados do país.

Impulsionando a carreira das mulheres

A empresa, líder em energia renovável e soluções de descarbonização no país, garante na ação que cada uma das 93 vencedoras irá receberá o total de R$ 10 mil para investir em seu negócio, além de aulas sobre Educação Empreendedora conduzidas pelo Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Cônsul, que participa da realização do edital desde 2021.

A lista completa das iniciativas selecionadas está disponível no site. Para chegar às finalistas, foram analisados critérios como potencial de geração de renda; viabilidade econômica, considerando a continuidade do negócio após o aporte; o potencial de contribuição para melhoria das condições do meio ambiente e relação positiva com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; além de possíveis impactos positivos para o desenvolvimento das comunidades.

“Buscamos direcionar o projeto à nossa atuação socialmente responsável, com foco nas comunidades onde atuamos e trazendo parceiros para essa jornada. A cada ano, mais empresas e organizações se juntam a nós. Um ponto importante é a diversidade de gênero e raça, um dos objetivos ESG da ENGIE. Este é um programa que reflete nosso compromisso em criar oportunidades para as mulheres empreenderem e gerarem sua própria renda, com todo o suporte para materializarem e prosperarem com seus negócios”, ressalta Mauricio Bähr, CEO da ENGIE no Brasil.

A edição deste ano contou com 11 parceiros, entre eles a Transportadora Associada de Gás - TAG, detentora da mais extensa rede de gasodutos de transporte de gás natural do Brasil, e a Jirau Energia, ambas pertencentes ao Grupo ENGIE. Empresas como Fort Atacadista, Portonave e Sebrae Delas participam do programa desde o ano passado. Já a WEG, Goedert Group, Irani, Oiapoque Energia e Voltalia entraram para multiplicar os benefícios às mulheres.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Voluntariado Corporativo: startup prioriza ‘S’ de ESG, oferece mentorias e capacita novos líderes

ESG: estudo aponta avanços de conscientização, mas morosidade nas ações

Na minha experiência, desenvolver a cadeia de fornecedores também é ser ESG'