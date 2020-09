Encruzilhada europeia

A comissária de saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, disse hoje que os países membros precisam reforçar as medidas de controle como forma de barrar uma 2ª onda da pandemia. Para ela, é hora de agir e de fazer sacrifícios para evitar que as populações sejam, mais uma vez, submetidas a confinamentos (assista).

Aumento de casos de Covid-19 em países importantes da Europa põe em dúvida ritmo de retomada da economia global, dizem especialistas.

Richard Horton, editor da Lancet, diz que médicos e cientistas chineses responderam velozmente à nova doença

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 129 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a avaliação do presidente Bolsonaro medida pelas últimas pesquisas Ibope e Datafolha; e outro artigo traz uma reflexão sobre o lugar do Brasil no mundo. Confira a íntegra do boletim aqui.

Relatório de inflação – BC revê queda do PIB em 2020 e reitera mensagem de Selic estacionada

Biomas do Brasil – IBGE retrata cobertura natural

Pantanal – Recorde mensal

Queixas e-commerce disparam

TikTok

Estresse além da conta – Alimentos

Refletindo sobre o isolamento – Novos padrões

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.