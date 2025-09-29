Bússola

Empresa de tecnologia aposta em ‘software premium’ para gestão de PMEs 

Modelo visa baixo investimento, cashback em marketing e possibilidade de operação em home office, aproveitando o aquecido mercado de tecnologia no Brasil

(Cravetiger/Getty Images)

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07h00.

A Gigatron Franchising, rede especializada em software de gestão para micro e pequenas empresas, vai apostar seu foco no Software Premium, modelo de negócios considerado mais robusto pela empresa. 

Voltado para empreendedores que desejam atuar no setor de tecnologia, o modelo propõe soluções de software de gestão de alto valor agregado, rentabilidade atrativa e investimento acessível.

Por trás da estratégia estão dados promissores: Em 2024, o setor de TI no Brasil cresceu 13,9%, com investimentos de US$ 58,6 bilhões, superando a média global de 10,8% e consolidando o país na 10ª posição mundial de gastos em TI e líder na América Latina.

Segundo Victor Ruiz, sócio-diretor comercial da Gigatron Franchising, trata-se de uma oportunidade ideal para quem busca unir inovação, baixo custo inicial e receita recorrente. 

“A Gigatron teve que se reinventar e quebrar vários paradigmas para conseguir crescimento constante. Criamos ferramentas ágeis que democratizam o acesso a softwares de gestão e permitimos que o franqueado atue de forma independente, até mesmo em home office, com alta lucratividade e suporte completo”, destaca. 

Proposta de investimento acessível e cashback

O investimento inicial do modelo Software Premium é de R$ 20.500, já incluindo a taxa de franquia de R$ 20 mil e capital de giro a partir de R$ 500,00. 

Um diferencial da marca é atrair mais franqueados, oferecendo o retorno de 20% do valor investido na taxa de franquia

A quantia pode ser diluída em 12 meses de campanhas de tráfego pago para mídias sociais e geração de leads para os novos franqueados.

Na modalidade home office, que é a mais procurada, o franqueado pode operar sem funcionários, conquistando faturamento médio mensal de R$ 9.400 e lucro líquido de cerca de R$ 5.900. 

O prazo de retorno do investimento é ágil, variando de 1 a 12 meses. Porém, também é possível operar o modelo através de loja física, e assim, atrair mais visibilidade. 

Investimento em portfólio diversificado e de alta demanda 

O modelo Premium se concentra em oferecer ao franqueado um portfólio de soluções que atende diferentes segmentos e garante receita recorrente Entre as ferramentas estão:

  • Botsend – plataforma de multiatendimento com chatbot integrado ao WhatsApp;
  • PDV Controla Bem – aplicativo de vendas, gestão e checkout em celulares Android e máquinas de cartão;
  • Controla Bem – ERP em nuvem voltado para gestão de varejo;
  • Giga ERP – software desktop para gestão e vendas com visão 360 da empresa;
  • Giga Chef – solução completa para gestão de restaurantes;
  • Giga Chef Smart – sistema de autoatendimento e controle de pedidos em equipamentos Android;
  • Foodzap - plataforma completa de gestão para restaurantes, bares e serviços de delivery.

Perfil do franqueado

Ruiz explica que para empreender com esse modelo de negócio, a franquia busca empreendedores com perfil técnico e comercial, além de conhecimento básico em TI e gestão. 

A prospecção de clientes é parte essencial do negócio, portanto habilidades de relacionamento e vendas são diferenciais importantes.

 

 

