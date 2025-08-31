38 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para trabalhar em cidades pequenas (e no interior)

O modelo de microfranquia tem ganhado força nos últimos anos, impulsionado por empreendedores que buscam independência financeira com baixo risco e mais flexibilidade. Esse movimento é ainda mais visível fora das capitais, onde o custo de vida é menor, a concorrência é mais diluída e há espaço para negócios mais enxutos.

Cidades pequenas e médias, que antes estavam fora do radar das grandes redes, se tornaram prioridade para franqueadoras que querem crescer sem depender dos grandes centros urbanos. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 48% das franquias no país já operam em municípios com menos de 500 mil habitantes, e o número de unidades no interior cresceu 12% em 2024.

Nesta lista, reunimos 20 franquias baratas para trabalhar em cidades pequenas (e no interior), com investimento inicial a partir de R$ 4.900. Confira:

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos que une rápido retorno e consciência ambiental. Com baixo investimento inicial e um modelo home based, os atendimentos são realizados por agendamento, sendo ideal para empreender em cidades pequenas, a partir de cinco mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 4.990 (incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

Alfabetizei

Rede de franquias de alfabetização criada em 2020. Utiliza cores e metodologia própria para alfabetizar crianças com dificuldades pedagógicas ou de saúde, transformando o aprendizado em algo simples e lúdico. O franqueado atende, aplica a metodologia e prospecta novos clientes.

Investimento inicial: R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 11,5 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Touti

Marca de cosméticos que oferece perfumes autorais com alto poder de fixação e excelente relação custo-benefício. Possui mais de 800 unidades no Brasil e oferece três tipos de franquias: Quiosque Smart, Quiosque Full e Loja Física.

Investimento inicial: partir de R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Aproximadamente 5 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food de alimentação saudável com refeições, sanduíches e outras iguarias, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de cardápio low carb. No formato home office, o franqueado recebe marmitas prontas e as distribui via delivery, sendo uma alternativa para cidades pequenas.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Spaceclass

Rede de franquias de ensino de idiomas (inglês) criada em 2022. Oferece um modelo de negócio home office e 100% online com metodologia inovadora focada em conversação e um algoritmo que une perfis profissionais e áreas de interesse semelhantes para facilitar o aprendizado e a fluência em até três anos.

Investimento inicial: R$ 9 mil (Franquia Executiva de Ensino, incluso taxa de franquia, branding box)

Faturamento médio mensal: média de R$ 8 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

BM VAGAS

Empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH, utilizando tecnologias, inclusive inteligência artificial. Os franqueados podem trabalhar em unidades físicas e home office, atraindo clientes e coordenando processos seletivos, com suporte e treinamento completo sem necessidade de experiência prévia em RH.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora, cuidando de todos os detalhes de forma exclusiva e personalizada. Possui um modelo de negócio home office que quebra a barreira geográfica.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 e R$ 50 mil em média

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

NTW Contabilidade

Rede especializada em serviços contábeis e financeiros para empresas, presente no mercado desde 2009 com mais de 250 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.900

Faturamento médio mensal: R$ 15.000 (estimado)

Prazo de retorno: De 18 a 36 meses

4Charge

Rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas, funcionando como plataformas para exibição de anúncios. Fundada em 2019, possui mais de 100 unidades e seu modelo de negócio é home based, garantindo flexibilidade e suporte contínuo.

Investimento inicial: R$14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (médio)

Prazo de retorno: até 6 meses

Bem Soluções Financeiras

Oferece uma rede com os mais diversos produtos financeiros como consórcios, seguros, empréstimos e outros. É uma das principais redes do segmento no Brasil, com modelos home based e de lojas.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (pode variar)

Publicarga

Franquia que oferece totens de carregamento de celulares com espaços publicitários estratégicos. Fundada em 2024, proporciona um modelo de negócio home based com investimento inicial acessível. É associada da ABF e conta com suporte do Sebrae.

Investimento inicial: R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.880

Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses

Santa Carga

Rede de franquias especializada em totens que oferecem Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, o franqueado localiza os pontos para instalação dos totens e gerencia os anúncios.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Rede de franquias especializada em serviços de limpeza comercial, com modelos para cada perfil de investidor com ou sem necessidade de funcionários. Oferece suporte comercial, técnico e administrativo ao franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

TFlow

Rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, oferece diversas opções para empreender, de modelo home based até lojas físicas.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Prazo de retorno: 2 a 3 meses (variável)

Rooftop

Franquia que prevê ganhos em diferentes etapas da negociação (da venda a recompra) e se destaca por oferecer comissões recorrentes. Recomenda-se experiência prévia no setor imobiliário, bancário, financeiro ou direito imobiliário.

Investimento inicial: a partir de R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: até 3 meses

YES!

Rede especializada no ensino de idiomas com mais de 50 anos de história. Oferece modelos de operação adaptáveis, incluindo o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar a franquia em um espaço de até 50m².

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (Modelo Educacional)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses (todos os formatos)

Vinho24H

Rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas, oferece tela de led para anúncios de mídia paga e assinaturas para seu Clube do Vinho. O franqueado atua como gestor, monitorando vendas remotamente e captando anúncios.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

Prazo de retorno: até 14 meses

Shelf Minimercado 24h

Rede de franquias de minimercados 24h voltada para condomínios e empresas. Com operação totalmente automatizada, o modelo permite gestão remota, baixo custo fixo e alta escalabilidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. Opera com um modelo de negócio home based de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. É o 1º app de delivery do Brasil e o 2º maior do país, líder no interior.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: em média R$ 60 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Dona Help

Especializada em serviços de limpeza residencial e empresarial, oferece um modelo de negócio home based com suporte completo ao franqueado. Os serviços incluem limpeza residencial, empresarial, pós-obra, passadoria, cozinheiro(a), piscineiro, motorista e copeiro.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 63 mil, com lucro estimado em 25%

Prazo de retorno: 10 a 14 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas enxutas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, pode ser adaptada para atender diversos tamanhos de condomínios e comércios, inclusive em cidades interioranas de até 200 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Rede serviços de limpeza residencial e empresarial, pós-obra, passadeira e limpeza especializada em vidros. Realiza mais de 90 mil atendimentos por mês. Oferece o modelo de negócio home based, ideal para cidades a partir de 30 mil habitantes, com baixo investimento e alta recorrência de demanda.

Investimento inicial: partir de R$ 49 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos para limpeza profissional, etc.)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Honest Market

Referência nacional em minimercados autônomos. Com mais de 550 lojas, opera 24 horas por dia com pagamento via totem ou app, sem custo de implantação para o franqueado.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Maria Gasolina Express

Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil (em média)

Prazo de retorno: média de 22 meses

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas fundada em 2018, que aposta em franquias no modelo low cost e oferece modelos de operação adaptáveis à realidade de cada investidor. A metodologia concilia visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos.

Investimento inicial: a partir de R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m²

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Acium

Maior rede de joias em aço do mundo, atua com quiosques em shoppings e oferece produtos personalizados com tecnologia de gravação a laser, gerando alto fluxo e recorrência de clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 7 a 14 meses

Mikro Market

Franquia de mercado de conveniência autônomo com maior faturamento médio no segmento. Pode ser instalada em condomínios residenciais e empresariais, universidades, hotéis, hospitais, metrô e shoppings, sempre em formato sem funcionários, gerando praticidade e segurança.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Mordidela Burger Grill

Rede de franquias de comida rápida que oferece refeições do café da manhã até o jantar. Conta com o suporte do grupo ZNTT. Os franqueados atuam com a gestão, divulgação e atendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

market4u

A maior rede de mercados autônomos da América Latina, instalados em condomínios residenciais e comerciais, funcionando 24 horas por dia, sem atendentes. A gestão é feita via aplicativo, e o franqueado realiza apenas o abastecimento. É ideal para municípios a partir de 100 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com tecnologia proprietária e operação baseada 100% na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários. Oferece alta rentabilidade e autonomia total ao franqueado, que gerencia a unidade à distância.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 28 mil e R$ 40 mil mensais

Prazo de retorno: entre 12 e 24 meses

Maria Açaí

Rede especializada em açaí artesanal, com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros. Conta com diferentes formatos de franquias, incluindo o modelo de Loja Express, compatível com container.

Investimento inicial: a partir de R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Restaura Jeans

A maior rede de franquias especializada em serviços de restauração, customização e tingimento de roupas do Brasil. Fundada em 1991, oferece soluções inteligentes e sustentáveis para o reaproveitamento de peças do vestuário, contribuindo para a economia circular.

Investimento inicial: a partir de R$ 119 mil

Faturamento médio mensal: R$50 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses em média

Açaí Sunset

Rede de açaí criada em 2016, com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 100 mil (média da rede: R$ 50 mil)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino criada em 2003, que oferece mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira para crianças e adultos. Com mais de 600 mil alunos formados, tem como objetivo de expansão as cidades do interior.

Investimento inicial: R$ 127 mil (taxa de franquia, adequação do ponto, mobiliário e material pedagógico)

Faturamento médio mensal: R$ 66.600

Prazo de retorno: 12 meses

Vaapty

Reconhecida como líder no franchising brasileiro de intermediação de venda de veículos. A franquia pode ser aberta em cidades a partir de 50 mil habitantes, oferecendo uma oportunidade de negócio segura, rápida e sem burocracia, com negociações concluídas em cerca de 40 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.990 (modelo check point, incluso taxa de franquia e box)

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Fizzoli Sorvetes

Marca de sorvetes que nasceu com um modelo de expansão estruturado, oferecendo uma franquia com operação simplificada, gestão enxuta e processos otimizados. Foca em sorvetes de alta qualidade a preço de fábrica, democratizando o acesso ao produto.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, é a única franquia de emagrecimento com metodologia aprovada por trabalho científico (Método 4 fases). Possui mais de 415 operações e foco em cidades com cerca de 50 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 134.400 (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Porto do Sabor

Especializada na venda de sucos, açaí e sanduíches naturais. Criada em 1997, oferece um formato de negócio low-cost com otimização de custo de locação e mão de obra, necessitando de espaços a partir de 12m² e uma equipe enxuta. Foca em saudabilidade.