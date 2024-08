Carreira em tecnologia: saiba como ingressar neste mercado tão aquecido

As carreiras em tecnologia (TI) despontam como promessas de um futuro profissional promissor e fazem com que esse mercado seja um dos mais valorizados na atualidade. Boas oportunidades, remuneração acima da média e a maiores possibilidades de home office são alguns dos atrativos dessa área.

Para quem está pensando em seguir carreira em tecnologia o cenário é positivo. Especialistas afirmam que não vão faltar oportunidades de colocação, recolocação e desenvolvimento profissional no setor por um bom tempo.

Quer saber como entrar e se manter nessa área? Continue a leitura desse texto e saiba tudo o que precisa para o seu crescimento profissional em tecnologia.

Alguns dados do setor

Uma pesquisa trimestral feita pela Advance Consulting mostrou que o mercado de TI fechou o primeiro trimestre de 2023 com 20% de crescimento, bem acima das expectativas para o período. A previsão é fechar o ano com 23,8% de crescimento sobre 2022, puxado por fortes demandas de Server Message Block (SMB), nuvem e cibersegurança.

A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) estima que teremos quase 800 mil vagas de trabalho no setor em todo o país até o ano de 2025.

Ainda de acordo com a Brasscom, o déficit de profissionais de tecnologia no Brasil deve ultrapassar meio milhão de profissionais até 2025. Segundo relatório divulgado pelo órgão em dezembro de 2021, são apenas 53 mil formandos por ano em cursos de perfil tecnológico e uma demanda média anual de 159 mil profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação, deixando um déficit anual de 106 mil talentos.

Habilidades mais buscadas nos profissionais de TI

O mercado profissional tem exigido cada vez mais dos profissionais habilidades que vão além das técnicas. No campo tecnológico não tem sido diferente. Se antes, o perfil do colaborador dessa área era introspectivo e focado na resolução dos problemas, hoje as organizações pedem uma mudança de postura.

Veja a lista das skills mais buscadas em quem quer seguir carreira em tecnologia.

Flexibilidade ; Visão de dono; Atualização contínua; Interação com diversas áreas; Trabalho em equipe e colaboração; Capacidade de trabalhar sob pressão; Análise de situações e resolução de problemas; Boa comunicação para entender o que profissionais de outras áreas solicitam.

Conheça 8 opções de carreiras em tecnologia

A área de tecnologia é uma das mais férteis em novas profissões. E um dos primeiros passos é ter consciência de sua amplitude e escolher um dos campos para se especializar.

Mesmo com tantas possibilidades, alguns ramos da tecnologia se destacam e oferecem mais oportunidades.

1. Engenharia de inteligência artificial (IA)

Os engenheiros de IA são profissionais capazes de desenvolver algoritmos e modelos de aprendizado de máquina para criar sistemas inteligentes e automatizados, como os de recomendação de produtos com base no comportamento do consumidor, reconhecimento facial e tradução, além de pesquisar e desenvolver novas tecnologias de IA.

2. Arquitetura de redes

Como o nome sugere, o profissional de arquitetura de rede é responsável por projetar, implementar e gerenciar a infraestrutura de uma rede de computadores. Isso inclui a definição dos requisitos, a seleção dos componentes, a configuração e a manutenção da rede.

3. Ciência de dados

É uma abordagem multidisciplinar que combina matemática, estatística, programação e ciência da computação. O profissional dessa área é especializado em analisar e interpretar dados para resolver problemas e tomar decisões.

4. Engenharia de software

Por meio de habilidades em programação, design, arquitetura e análise de sistemas, os engenheiros de software são responsáveis por criar aplicativos seguros, eficientes e funcionais, além de gerenciar e testar esses programas.

5. Robótica

Esse é um campo da engenharia voltado para o design e construção de robôs. O objetivo desse profissional é programar máquinas autônomas que replicam as ações humanas para fazer trabalhos repetitivos, perigosos ou insalubres.

6. Segurança da informação

O profissional que escolhe seguir carreira em tecnologia atuando com segurança da informação é responsável por desenvolver e gerenciar programas informatizados que armazenam e compartilham dados. Entre suas funções também estão criar, inovar e propor soluções práticas, inteligentes e usuais dentro do ramo da TI.

7. Infraestrutura e cloud computing

Um especialista desta área atua na análise dos indicadores do ambiente computacional, verificando a evolução da infraestrutura e otimização destes recursos. O objetivo é assegurar que as soluções em nuvem funcionem de acordo com o desejo dos clientes e usuários em relação à segurança, disponibilidade e desempenho.

8. Business intelligence (BI)

Essa é uma área estratégica e fundamental dentro das empresas, onde os profissionais extraem dados e informações de um negócio, do próprio mercado e concorrentes, e os transformam em insights para a tomada de decisão.