Empresa de mídia OOH aposta no espaço de aviões e aeroportos

O principal objetivo da parceria entre a Azul e a Eletromidia, segundo a última, é inovar a forma como marcas se conectam com o público qualificado. O recém assinado Memorando de Entendimento (MoU), prevê a exploração de mídia em canais da companhia aérea, com possibilidade para atingir cerca de 2,8 milhões de passageiros por mês.

A operação, fruto da parceria, envolve o uso de logojet, revista Azul, ações promocionais a bordo, base de dados e canais digitais da companhia. Serão mais de 19 mil telas instaladas em 200 aeronaves, que cobrem 150 cidades no Brasil e sete destinos internacionais.

Experiência de marca

Além da comercialização dos atuais espaços publicitários da Azul, a parceria inclui o compromisso de desenvolver novas experiências de marca. Combinando criatividade com inteligência de dados, a proposta é oferecer formatos inovadores e conteúdo em tempo real, alinhados à jornada completa do consumidor — do solo ao voo, passando pelos canais digitais.

Segundo Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia, o acordo representa um passo estratégico na expansão do ecossistema da empresa. “Essa parceria abre novos caminhos. Levar nossa expertise em OOH para o ambiente aéreo é uma oportunidade única de inovar em formatos, integrar jornadas com dados e gerar ainda mais valor para marcas e consumidores”, afirma.

A Eletromidia será responsável pelos custos operacionais da exploração publicitária, como equipe de comercialização, encoding de vinhetas, mão de obra para troca de peças, entre outros.

Já a Azul cuidará da manutenção dos ativos existentes, como televisões a bordo, sistema de Wi-Fi e base de dados de clientes.

O que mais prevê o acordo?

O MoU prevê ainda estudos de viabilidade para possíveis investimentos na melhoria da conectividade a bordo e na instalação de novas telas em aeronaves que ainda não possuem o serviço. Trata-se de uma aposta em um ambiente publicitário em evolução, com foco em dados, inovação e experiência.

Para John Rodgerson, CEO da Azul, a parceria marca um novo momento para o marketing da companhia aérea. “Estamos bastante empolgados. Ter a Eletromidia ao nosso lado reforça nosso compromisso em oferecer sempre a melhor experiência aos nossos clientes e anunciantes. A mídia da Azul agora faz parte de um ecossistema muito mais amplo de OOH, permitindo conexões com os consumidores desde a cidade até o voo”, conclui.

