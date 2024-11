Ações da Eletromidia (ELMD3) saltam 44% após oferta da Globo por controle da empresa

As ações da Eletromidia (ELMD3) dispararam 44% nesta terça-feira, 5, sendo negociadas a R$ 26,50 após a companhia anunciar que a Globo irá assumir o controle da empresa, com a compra da participação do Vesuvius FIP, da gestora americana H.I.G. Capital.

O acordo envolve a compra de toda participação de 47% que a H.I.G. Capital tinha no negócio por R$ 29 por ação. O preço, que avalia a Eletromidia em R$ 4 bilhões, representa um prêmio de 58% A Globo já possuía 27% de participação na Eletromidia.

A transação coloca a Globo no comando de uma das maiores plataformas de comunicação urbana do Brasil, com forte presença em metrôs, rodoviárias, elevadores e painéis eletrônicos. Essa aquisição estratégica visa consolidar a posição da Globo no segmento, ampliando sua capacidade de distribuição de conteúdo e explorando novas oportunidades de receita.

O movimento também representa mais um passo da Globo na sua estratégia de diversificação e expansão para além da TV tradicional, enquanto procura fortalecer sua presença em canais de comunicação com públicos diversos e de alta frequência.

OPA a caminho

Após a conclusão do negócio, a Globo afirmou que apresentará o pedido de registro de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) unificada para deslistar a Eletromidia da bolsa. A empresa, informou a Globo, se tornará uma empresa de capital fechado ou passará de empresa aberta categoria A, com ações negociadas em bolsa, para a categoria B, que permite apenas a emissão de debêntures.

O preço na OPA seguirá os mesmos termos da compra das ações da H.I.G. Capital.

"A aquisição completa pela Globo estava entre os principais gatilhos de valorização para nossa tese de investimento na Eletromidia", disseram analistas do Santander em relatório.

