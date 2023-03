Empresa de blockchain cria IA para responder a perguntas de funcionários

A Snackclub – empresa de blockchain criada pelos fundadores da empresa brasileira Loud – acaba de lançar a "Tia do RH", personagem de inteligência artificial que responde a dúvidas recorrentes de funcionários para facilitar a rotina da área, além de agilizar processos.

Com DNA inovador, o Snackclub criou uma organização autônoma descentralizada (DAO) focada no ecossistema de jogos e ajuda o mercado e seus agentes a escalar ainda mais por meio da tecnologia e das comunidades de jogos. E foi também a tecnologia que ajudou a startup a organizar as rotinas “dentro de casa”. O RH da empresa, por exemplo, não conseguia absorver as inúmeras dúvidas recorrentes vindas de funcionários espalhados por diversos países e foi a inteligência artificial que ajudou a resolver o problema.

Segundo a vice-presidente de Pessoas e Cultura, Mariana Gaida — profissional com mais de dez anos de experiência no mercado de RH e Tech —, sua equipe costuma focar em grandes projetos e contratações, mas também demanda muito tempo ajudando seus funcionários nas questões do dia a dia. “Criamos uma página na intranet com as questões frequentes das pessoas, como licenças, política de benefícios, dias de descanso, pagamentos etc,, porém, o documento não costumava ser acessado e os colaboradores acabavam usando o nosso bate-papo de mensagens para nos acionar e tirar suas dúvidas” conta a VP.

Foi assim que a Gaida decidiu utilizar a “Tia do RH” para otimizar esse processo e facilitar o dia a dia da equipe e colaboradores. "Nossa 'Tia do RH' responde automaticamente às perguntas das pessoas a partir de uma série de palavras predefinidas pela nossa equipe", diz.

Segundo Mariana Gaida, a tecnologia é uma aliada valiosa dentro do Snackclub. “Usamos a inovação em diversos processos de RH e entendemos que a inteligência artificial é uma parceira fundamental para otimizar a comunicação”, destaca. Com o “Tia do RH”, a equipe conseguiu direcionar as pessoas para a intranet – um espaço com todas as informações relevantes da empresa. "Temos o portal para sanar diversas dúvidas, mas se o funcionário ainda precisar de ajuda, a Tia pode dar continuidade ao atendimento e também encaminhar para alguém da equipe." Por fim, a vice-presidente de Pessoas e Cultura destaca que a ideia é otimizar o tempo dos colaboradores, fazer com que sejam acolhidos pela “Tia do RH” e investir a dedicação da equipe de Pessoas em novos projetos inovadores”.

