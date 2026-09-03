Empresa brasileira lança nova plataforma de streaming e canal esportivo

A Mileto tem uma nova tese: modelo de negócios baseado em uma plataforma de streaming para o mercado B2B2C. A prova real da empresa foi o desenvolvimento da plataforma TIM Play, com a TIM, e agora ela lança sua própria plataforma digital de vídeo com curadoria.

O Mil Play oferece uma solução white label customizada para a exibição de canais lineares e vídeos sobre demanda.

Para Carlos Roberto Osório, Chief Revenue Officer (CRO) da Mileto, essa estratégia deve posicionar a empresa como uma parceira completa de tecnologia e conteúdo.

"O Mil Play nasce para atender a essa demanda B2B2C do mercado corporativo, enquanto o Mil Sports é o nosso primeiro passo na criação e transmissão de conteúdo proprietário via streaming”, diz Osório.

Mil Play amplia atuação da Mileto no streaming

O Mil Sports, também em lançamento, é o primeiro canal proprietário para transmissão via streaming.

Desenvolvido no formato não linear, modelo similar aos grandes canais de esportes pay-per-view, o canal estreia com foco em eventos esportivos ao vivo e tem como destaque de lançamento a Copa do Brasil Sub-20.

Para a transmissão do torneio, que será realizado entre 08 de setembro e 02 de dezembro, a Mileto firmou um acordo de licenciamento com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Canal esportivo marca entrada em conteúdo próprio

A novidade marca a entrada definitiva da companhia no segmento de criação, licenciamento e distribuição de conteúdos originais via streaming.

"Queremos que a Mileto seja reconhecida no mercado pela capacidade de prover infraestrutura, inteligência de dados, agregação de streaming e soluções white label sob medida para grandes empresas", conclui Osório.

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