Inteligência Artificial

'Tão inteligente que chega a ser perigoso': Anthropic freia estreia de novo modelo de IA

Rascunho acessível em base pública descreve o novo Claude Mythos, apontado pela empresa como seu sistema mais capaz até agora, e cita risco "sem precedentes" em cibersegurança

Anthropic CEO Dario Amodei looks on after a meeting with French President Emmanuel Macron during the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP via Getty Images)

Anthropic CEO Dario Amodei looks on after a meeting with French President Emmanuel Macron during the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP via Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 27 de março de 2026 às 15h22.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 15h26.

A Anthropic começou a testar com clientes selecionados um novo modelo de inteligência artificial mais potente do que qualquer outro já lançado pela empresa, segundo informou a própria companhia após um vazamento de dados revelar a existência do sistema. O material exposto descreve o modelo como Claude Mythos e afirma que ele representa uma "mudança de patamar" em desempenho, com avanços em raciocínio, programação e cibersegurança.

Segundo o texto, o conteúdo ficou disponível em um repositório público e pesquisável, onde foram localizados rascunhos de publicação, imagens, PDFs e outros arquivos ligados ao blog da empresa. A Anthropic afirmou à Fortune que o problema decorreu de "erro humano" na configuração de seu sistema de gerenciamento de conteúdo, o CMS, software usado para publicar páginas e materiais em sites.

O rascunho também menciona o nome Capybara, descrito como uma nova categoria de modelo acima da linha Opus, hoje a mais poderosa no portfólio da companhia. No documento, a empresa diz que o novo sistema supera o Claude Opus 4.6 em testes de programação, raciocínio acadêmico e segurança cibernética, mas ressalta que ele ainda é caro de operar e não está pronto para liberação ampla.

A contradição central do episódio está no fato de a Anthropic defender uma liberação cautelosa por causa do potencial ofensivo do modelo, ao mesmo tempo em que deixou documentos sensíveis acessíveis em uma base pública. No texto vazado, a empresa afirma que o sistema está "muito à frente de qualquer outro modelo" em capacidades cibernéticas e que pode antecipar uma onda de ferramentas aptas a explorar vulnerabilidades em velocidade superior à das defesas digitais.

A estratégia de lançamento, segundo o rascunho, seria priorizar organizações voltadas à defesa cibernética, dando a elas uma vantagem inicial para reforçar códigos e infraestrutura antes de uma possível disseminação de ataques apoiados por IA. A Anthropic disse que trabalha com um grupo pequeno de clientes de acesso antecipado e que tem sido deliberada na forma de disponibilizar o modelo.

O documento vazado reforça uma preocupação que já vem aparecendo entre empresas de fronteira em IA: a de que modelos mais avançados possam ser usados tanto para localizar falhas de software quanto para acelerar ataques em escala.

Vazamento também expôs encontro de CEOs na Europa

Além do material sobre o novo modelo, o conjunto de arquivos acessíveis incluía informações sobre um retiro reservado para presidentes-executivos de empresas europeias no Reino Unido. O evento, descrito como um encontro íntimo de dois dias em uma mansão histórica adaptada como hotel e spa, teria a presença do CEO da Anthropic, Dario Amodei, e de outros líderes empresariais influentes, embora os nomes não tenham sido listados no documento.

De acordo com o texto, os convidados ouviriam parlamentares e formuladores de políticas públicas sobre adoção de IA por empresas e teriam contato com capacidades ainda não lançadas do Claude. A Anthropic afirmou que o encontro integra uma série de eventos promovidos ao longo do último ano para discutir o futuro da IA com líderes de negócios europeus.

O caso amplia a pressão sobre empresas de IA que tentam vender ferramentas a grandes clientes corporativos enquanto precisam demonstrar controle sobre segurança, governança e risco reputacional. No episódio da Anthropic, o vazamento não apenas antecipou um possível anúncio de produto, como também revelou o esforço comercial da empresa para aproximar sua tecnologia de executivos e grandes companhias em um momento de disputa mais intensa nesse mercado.

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