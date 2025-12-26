Aqui estão 4 segredos para transformar a marca em uma experiência inesquecível — e lucrar com isso

CX é abreviação para "experiência do consumidor" ("customer experience", em inglês ) (AdobeStock/Reprodução)
Redatora
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05h00.
No mundo atual, os clientes não querem apenas comprar de uma marca. Eles querem viver uma experiência com ela. E segundo John Hall, empreendedor e especialista em construção de marca, é justamente isso que separa empresas medianas das que crescem com consistência no longo prazo.
Hall defende que, mais do que marketing de performance ou ações pontuais, o que sustenta o crescimento de uma marca é a sua capacidade de gerar conexões autênticas com o público.
A seguir, ele apresenta quatro técnicas que marcas bem-sucedidas utilizam para fortalecer seu posicionamento e se tornarem memoráveis para o cliente. As informações foram retiradas do portal Inc.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Em um ambiente dominado por telas e interações digitais, permitir que o cliente toque, veja e sinta a marca no mundo real é um diferencial competitivo.
Seja em pop-ups, demonstrações, ativações ou conferências, as marcas que criam experiências presenciais geram engajamento emocional, e isso se converte em reputação e vendas. Além disso, esses momentos são amplificados online pelos próprios clientes.
Parcerias bem construídas são mais do que canais de aquisição, são formas de entregar experiências melhores, mais completas e mais humanas.
Hall cita o caso da empreendedora Kaelyn Caldwell, que usou sua rede de contatos com fornecedores e colegas de faculdade para montar uma operação de eventos escalável desde o início. O ponto central da estratégia? Confiar em parceiros que compartilhassem seus valores e pudessem complementar sua entrega.
Essa abordagem reforça o valor da marca como curadora de experiências — mesmo quando ela própria não executa todas as etapas. É sobre posicionamento, não apenas controle.
Tecnologia e interatividade podem ser aliadas poderosas quando o assunto é tornar a experiência da marca inesquecível. Projeções interativas, espaços sensoriais, realidade aumentada ou jogos digitais são apenas algumas formas de criar envolvimento profundo com o público.
DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente
Hall cita o exemplo da KFC Japão, que criou um jogo mobile para promover um novo produto. O jogo dava cupons de desconto resgatáveis em loja. A ação foi tão eficaz que as vendas aumentaram 106% e a campanha precisou ser encerrada antes do previsto por falta de estoque.
Eventos e tecnologia chamam atenção, mas o que garante lealdade de verdade é a experiência no contato diário com a marca. Por isso, atendimento e suporte não devem ser tratados como “bastidores”, mas como parte essencial da entrega de valor.
Marcas que constroem reputação sólida fazem isso com consistência: atendimento humano, follow-up com informações úteis, suporte proativo e personalização no contato. Isso gera confiança, que se transforma em fidelização e, mais tarde, em recomendação.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!