Aqui estão 4 segredos para transformar a marca em uma experiência inesquecível — e lucrar com isso

No mundo atual, os clientes não querem apenas comprar de uma marca. Eles querem viver uma experiência com ela. E segundo John Hall, empreendedor e especialista em construção de marca, é justamente isso que separa empresas medianas das que crescem com consistência no longo prazo.

Hall defende que, mais do que marketing de performance ou ações pontuais, o que sustenta o crescimento de uma marca é a sua capacidade de gerar conexões autênticas com o público.

A seguir, ele apresenta quatro técnicas que marcas bem-sucedidas utilizam para fortalecer seu posicionamento e se tornarem memoráveis para o cliente. As informações foram retiradas do portal Inc.

1. Proporcione experiências presenciais (mesmo em um mundo digital)

Em um ambiente dominado por telas e interações digitais, permitir que o cliente toque, veja e sinta a marca no mundo real é um diferencial competitivo.

Seja em pop-ups, demonstrações, ativações ou conferências, as marcas que criam experiências presenciais geram engajamento emocional, e isso se converte em reputação e vendas. Além disso, esses momentos são amplificados online pelos próprios clientes.

2. Use parcerias para criar valor (não apenas para escalar)

Parcerias bem construídas são mais do que canais de aquisição, são formas de entregar experiências melhores, mais completas e mais humanas.

Hall cita o caso da empreendedora Kaelyn Caldwell, que usou sua rede de contatos com fornecedores e colegas de faculdade para montar uma operação de eventos escalável desde o início. O ponto central da estratégia? Confiar em parceiros que compartilhassem seus valores e pudessem complementar sua entrega.

Essa abordagem reforça o valor da marca como curadora de experiências — mesmo quando ela própria não executa todas as etapas. É sobre posicionamento, não apenas controle.

3. Use tecnologia e gamificação para surpreender e engajar

Tecnologia e interatividade podem ser aliadas poderosas quando o assunto é tornar a experiência da marca inesquecível. Projeções interativas, espaços sensoriais, realidade aumentada ou jogos digitais são apenas algumas formas de criar envolvimento profundo com o público.

Hall cita o exemplo da KFC Japão, que criou um jogo mobile para promover um novo produto. O jogo dava cupons de desconto resgatáveis em loja. A ação foi tão eficaz que as vendas aumentaram 106% e a campanha precisou ser encerrada antes do previsto por falta de estoque.

4. Atendimento ao cliente não é complemento — é o centro da marca

Eventos e tecnologia chamam atenção, mas o que garante lealdade de verdade é a experiência no contato diário com a marca. Por isso, atendimento e suporte não devem ser tratados como “bastidores”, mas como parte essencial da entrega de valor.

Marcas que constroem reputação sólida fazem isso com consistência: atendimento humano, follow-up com informações úteis, suporte proativo e personalização no contato. Isso gera confiança, que se transforma em fidelização e, mais tarde, em recomendação.

