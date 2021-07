Emprego e renda: a vacina da economia

Por André Jácomo*

Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o novo registro do número de desempregados no Brasil. Na medida que leva em consideração o trimestre de fevereiro, março e abril, o IBGE calculou que são 14,8 milhões de desempregados em todo país. Vale considerar que o levantamento anterior, encerrado em março, mediu o recorde histórico da taxa de desemprego.

O retrato é bastante preocupante. Considerando a força de emprego sem ocupação no país, sua maior parte, acima de 40%, encontra-se em situação de desalento. Essa situação é descrita quando a pessoa procura emprego, não encontra e desiste de procurar uma ocupação porque não tem esperanças de que irá encontrar. De acordo com o IBGE, a principal razão para o desalento é a falta de trabalho na localidade da pessoa, seguida da falta de trabalho considerado adequado para o indivíduo.

Embora a economia dê sinais de recuperação, principalmente com as boas notícias de que o ritmo da vacinação ganha tração na maioria dos estados, mesmo quem possui alguma ocupação parece trabalhar com o sinal alerta.

Pesquisa realizada pelo Instituto FSB Pesquisa mostrou que 57% dos ocupados no Brasil possuem algum medo de perder seus empregos por conta dos impactos da pandemia. O medo, claro, é maior nas parcelas mais vulneráveis na questão de trabalho: mulheres, jovens e profissionais sem ensino superior. A mesma pesquisa ainda mostrou que 35% dos brasileiros relataram redução ou perda total do salário ou renda fruto do trabalho.

Mas há perspectivas otimistas. O Ministério da Economia divulgou hoje que o saldo de vagas de empregos (a diferença entre admissões e demissões) foi positivo em maio, com mais de 280 mil vagas formais de trabalho.

A economia também está em busca de suas vacinas.

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

