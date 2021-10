Emannuelle Junqueira: Sobre uma vida colorida e cinco lições de Iris Apfel

Por Emannuelle Junqueira*

Quanta vida cabe em um século de existência? A depender de Iris Apfel, são várias vidas em uma. Com 100 anos recém-completados, ela não parece ter vontade de parar tão cedo. Designer de interiores, escritora, ícone mundial de estilo e dona de uma personalidade única, sabe como ninguém usar toda sua história ao se comunicar. Suas roupas expressam toda a liberdade de uma mulher que não se preocupa com nada além de ser ela mesma. Seja em entrevistas, nas semanas de moda ou na assinatura que coloca nos projetos que assume, Iris é sempre uma inspiração.

Em 2022, chega às lojas sua mais recente parceria com uma gigante da indústria: a collab com a varejista sueca H&M vai levar para as araras de diversos países o estilo inconfundível e o visual único da americana.

Em cinco frases, deixo aqui cinco lições que Iris nos ensina.

1 - “Estilo não é sobre gastar muito. Não é sobre o que ou quem você usa, mas como você se sente ao usar alguma coisa. Estilo é sobre se expressar e, acima de tudo, atitude.”

Não há nada mais bonito do que ser fiel às suas origens, sua história, seus instintos e à sua verdade. Iris se mantém atual justamente porque bebe na fonte de sua própria vida. A confiança em si é capaz de fazer com que as pessoas superem limitações, rompam barreiras e realizem sonhos. Acreditar em si é se amar e se respeitar é autoconhecimento e admiração pelas descobertas nesse processo. Se existe algo mais interessante do que alguém que reconhece o próprio valor, a humanidade ainda não nos mostrou.

2 – “Não vejo nada de errado em uma ruga. É uma espécie de distintivo de coragem.”

O medo de envelhecer certamente não está entre os temas que assustam essa fashionista. Iris sabe que a idade é apenas um número em uma longa lista de características que fazem dela a mulher que é hoje. Não deixa de ousar, de usar o que bem entende e de surpreender o mundo com suas pérolas – de sabedoria e nos acessórios. Íris usa seus cem anos, aliás, como um acessório que vai bem com absolutamente tudo. E está sempre absolutamente incrível.

3 – “Quando você não se veste como todo mundo, você não precisa pensar como todo mundo.”

Iris não se veste para ninguém, mas para si mesma. A originalidade parece ser seu lema de vida. No documentário que narra sua história – “Iris – Uma Vida de Estilo” (2014) –, Iris conta que sempre se sentiu feia, e que o único jeito para se destacar era se produzir com seu estilo único. Em 2005, a exposição das peças de seu guarda-roupa foi um verdadeiro divisor de águas para sua popularidade. Realizada no Metropolitan Museum, em Nova York, a exposição Rara Avis reuniu peças de grandes costureiros com Ungaro, Geoffrey Beene, Jean-Louis Scherrer para uma exibição à moda de Iris: adepta de misturas inusitadas, multicultural e dona de um senso estético todo particular, ela é do tipo de mistura acessórios extravagantes das mais diversas épocas e partes do mundo. E faz isso há muito tempo, antes de qualquer estilo entrar na moda.

4 – “A vida é muito séria e difícil, pelo menos com a moda podemos nos divertir.”

Se divirta, não se leve a sério, seja gentil. Iris não parece perder tempo com o que considera pequenezas da vida. É reconhecida por ser gentil, extremamente educada e de uma espontaneidade que só dela. No universo das selfies que dominam as redes sociais cheias de filtros atrás de uma perfeição inexistente, Iris preza a vaidade pela naturalidade. Justamente por sua atitude autêntica, já inspirou linha de maquiagem da MAC, sapatos para Jimmy Choo, campanha para a Coach, ensaio para a Vogue Itália com Bruce Weber e, como não podia deixar de ser, coleções de óculos – uma de suas marcas registradas.

5 – “Moda você pode comprar, mas estilo você possui.”

No estilo de Iris, mais é mais: a máxima vale para sua aparência descolada sem esforço. E no estilo de Iris, cabe o que realmente importa para ela: cores, alegria, beleza em suas variadas formas. E consciência. Sua coleção para a H&M, por exemplo, só terá em sua linha apenas peças criadas a partir de materiais reciclados e de fontes sustentáveis. Prova de que, aos 100 anos, Iris segue mais moderna que no próximo século.

*Emannuelle Junqueira é diretora criativa da marca que leva seu nome, designer, empreendedora e apresentadora do Prova de Noiva no Discovery H&H

