Campos do Jordão tem 3 dos 50 melhores hotéis do Brasil

Depois das capitais Rio de Janeiro e São Paulo, Campos do Jordão é a cidade com mais endereços na terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil: são três hotéis, todos na Serra da Mantiqueira. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

5º Hotel Ort

Jardins e prédio do Hotel Ort, em Campos do Jordão, 5º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Cercado por araucárias, o Hotel Ort transforma a paisagem de Campos do Jordão em parte da experiência, com arquitetura de inspiração bávara, gastronomia e uma forte proposta de bem-estar. O hotel manteve a mesma posição conquistada em 2025. A novidade vem da própria terra: o Ort iniciou a produção de seus primeiros vinhos e espumantes autorais, da linha Despina, elaborados com uvas Chardonnay e Pinot Noir. A vindima virou experiência para os hóspedes, que podem acompanhar etapas da vinificação e até participar da pisa das uvas. Os rótulos foram pensados para os três restaurantes da casa: o Küche, de inspiração europeia, o descontraído Ôpa e o Eins, dedicado a menus degustação.

20º Botanique Hotel

Vista aérea do Botanique Hotel, na Serra da Mantiqueira, 20º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Hortas suspensas, flores comestíveis, ervas, frutas e mel produzidos ali abastecem o hotel, a poucos minutos de Campos do Jordão. No alto, o edifício principal e os chalés têm vistas abertas para as montanhas, lareiras, banheiras e móveis de design brasileiro; alguns contam com piscina de imersão de água mineral e banho aberto para o verde. No restaurante Mina, o chef César Scolari usa insumos do hotel e de produtores da serra em menus harmonizados. No The Lab, ervas e flores viram óleos e biocosméticos usados no spa de 800 metros quadrados. Birdwatching, cavalgadas, trilhas e passeios de bike aproximam o hóspede da natureza.

25º Hotel Toriba

Chalé Ninho do Hotel Toriba, em Campos do Jordão, 25º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (G. Priebe/Divulgação)

Clássico hotel de montanha no alto da Mantiqueira desde 1943, o Toriba ocupa mais de 2 milhões de metros quadrados de mata e jardins, com 18 quilômetros de trilhas. A escolha mais especial são os Ninhos, chalés de vidro suspensos no Bosque das Bromélias, na altura das copas, com lareira, piso aquecido e terraços. O Spa Toriba tem saunas, hidromassagem ao ar livre e piscina de água mineral aquecida. Na gastronomia, o Pennacchi serve cozinha italiana, o YvY Cuisine, de Fernando Giacomini, trabalha ingredientes da Mantiqueira, e o Toribinha mantém o ritual de fondue e raclette, com uma vinoteca de cerca de 370 rótulos.

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.