Concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão prevê três rotas turísticas

O Governo de São Paulo marcou para 29 de abril, na B3, o leilão da concessão da Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ), com previsão de três modalidades de viagens turísticas pela Serra da Mantiqueira.

O projeto foi estruturado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e prevê a modernização da operação, preservação do patrimônio histórico e ampliação da oferta turística na região.

A modelagem inclui três formatos de passeio. Um deles é o trajeto de maria-fumaça entre a estação Emílio Ribas, em Capivari, e Abernéssia, com locomotiva a vapor e vagões históricos. O percurso terá cerca de 30 minutos, ida e volta, com foco na preservação da memória ferroviária.

Também estão previstos o Turístico Curto, no modelo hop-on hop-off, embarque e desembarque livre, entre Emílio Ribas e Nova Portal, com paradas em pontos de interesse; e o Turístico Médio, entre Nova Portal e a estação Eugênio Lefèvre, conectando Campos do Jordão a Santo Antônio do Pinhal em um trecho de 12,4 quilômetros de extensão.

A futura concessionária poderá explorar serviços adicionais, como venda de alimentos e bebidas, reserva de assentos, serviço de bordo, guias e categorias diferenciadas de bilhete. Os passeios terão valores máximos definidos para dias úteis, conforme previsto no edital.

No campo regulatório, o contrato exige a apresentação de uma política de viagem após a assinatura, com regras claras sobre reembolso, transporte de bagagens, bicicletas e animais. A concessionária deverá manter preços e condições acessíveis ao público em canais físicos e digitais.

O modelo também determina o cumprimento da legislação de gratuidades e a formalização de parcerias com municípios para oferta periódica de viagens gratuitas a estudantes da rede pública.

Caberá à empresa preservar a identidade visual histórica do complexo, gerir dados de visitação e operar sob supervisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsesp).

O governo estadual afirma que a concessão busca fortalecer o turismo regional e estruturar a operação ferroviária com metas de qualidade e conservação do patrimônio. O leilão ocorrerá na sede da B3, em São Paulo.